Ecodays 2026: inaugurata la mostra Climate Visuals, arrivano Bikedays by Ecodays e Carboot

L’inaugurazione della mostra fotografica “Persone che cambiano il mondo” è stata al centro della terza giornata degli Ecodays 2026, il festival sulla sostenibilità organizzato da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. L’esposizione è un percorso a cielo aperto allestito a Pontedera in piazza Cavour, piazza Curtatone, piazza Martiri della Libertà e davanti al Teatro Era e racconta, attraverso 15 immagini di grande impatto e suggestione, le storie di persone che, nei cinque continenti, mettono in atto azioni concrete per fronteggiare il cambiamento climatico. E’ stata realizzata nell’ambito di Climate Visuals, un programma di ricerca e un archivio fotografico lanciato nel 2015 da E3G.

“Siamo lieti di ospitare questa mostra che, utilizzando il linguaggio della fotografia, ci restituisce immagini forti di persone normali, pescatori, agricoltori, ricercatori, ingegneri, che si impegnano per fare la loro parte, trovare soluzioni, migliorare i territori in cui vivono – ha dichiarato Antonio Pasquinucci, amministratore delegato di Ecofor Service Spa – La mostra valorizza la dignità del fare, la responsabilità di agire, a livello individuale e come comunità. Gli stessi principi che animano gli Ecodays e tutte le iniziative organizzate da Ecofor Service Spa”.

Questi i soggetti di alcune delle foto in mostra agli Ecodays: “Fotobioreattore di microalghe” è stata scattata in Islanda e mostra una tecnologia a impronta di carbonio negativa che utilizza meno dell’1% di acqua dolce delle coltivazioni convenzionali; “Monitoraggio delle colture di mais”, scattata nello Zimbawe, è dedicata ai ricercatori che, utilizzando droni climatici, selezionano varietà di mais tolleranti al calore e alla siccità; “Subacqueo fra le alghe marine”, scattata in Portogallo, è una vista aerea su una foresta di alghe che proteggono la costa dall’erosione riducendo la velocità e l’altezza delle onde; “Ripristino dei bacini idrografici” proviene dalle Isole Comore e mostra abitanti del luogo che partecipano al ripristino delle foreste e dei bacini dei fiumi e alla diversificazione dei messi di sussistenza”; “Dilemma del ghiaccio” ha per protagonisti due pescatori che, in Groenlandia, spingono un iceberg a bordo di una piccola imbarcazione per evitare che trascini via le loro reti; “Ispezione sulla sommità di una turbina eolica”, scatatta in New Mexico, negli Stati Uniti, evidenzia due tecnici che sembrano minuscoli mentre si assicurano con imbracature di sicurezza in cima a una turbina nel parco di Rooselvelt; “Ingegnere solare a piedi nudi”, scattata nel villaggio di Tinginaput, nello Stato indiano di Orissa, dimostra come la transizione energetica possa raggiungere le comunità più remote; in “Ricerca dei coralli” uno scienziato studia le barriere coralline immergendosi quotidianamente nell’oceano delle Isole Vergini e annotando i suoi appunti su una lavagna subacquea; Crescent

Dunes è un’eccezionale vista aerea dell’immenso parco solare termodinamico costruito a 300 chilometri a nord ovest di Las Vegas, uno degli impianti più grandi del pianeta.

La mostra sarà visitabile fino a Domenica 17 Maggio, giornata conclusiva degli Ecodays 2026.

Gli Ecodays proseguiranno domani, sabato 9 Maggio, con altri due appuntamenti in programma a Pontedera.

Il primo segna il grande ritorno di uno degli eventi più apprezzati delle ultime edizioni: stiamo parlando del Bikeday By Ecodays, a cura di G.S. Galimberti e de La Borra Bike ASD, in cui centinaia di bambini scoprono come si guida una mountain bike pedalando lungo un percorso speciale predisposto a Pontedera in piazza Martiri della Libertà, affiancati dai maestri della Randonnée della Valdera. Inizio delle ‘corse’ alle 14.30.

Il secondo appuntamento è con CARBOOT, il mercatino svuota-cantine basato sullo scambio di oggetti usati esposti nel bagagliaio delle auto dei vecchi proprietari. È stato lanciato da Ecofor Service a Pontedera in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio per incentivare il riutilizzo e il riciclo. Carboot si svolgerà in via Madre Teresa di Calcutta dalle 9 alle 18 e l’associazione presente con un proprio stand sarà l’Aism (Associazione italiana Sclerosi multipla).

VARIAZIONI AL CALENDARIO DEGLI ECODAYS

A causa delle previsioni del tempo che annunciano pioggia per domenica 10 Maggio, l’edizione del Carboot in programma per quel giorno è stato annullata mentre la Randonnée della Valdera è stata rinviata al 7 Giugno.

E’ stata invece anticipata a martedì 12 Maggio la premiazione del concorso letterario Ecofor Libri: l’evento si terrà sempre nella Biblioteca Gronchi di Pontedera con inizio alle 18.30 e saranno presenti i vincitori delle due categorie: Tommaso Gianci con “La fabbrica e i ciliegi” nella categoria ‘narrativa adulti’ e Claudia Fachinetti e Roberto Donovaro con “Operazioni abissi” per la categoria ‘narrativa per ragazzi’.

ECODAYS 2026 - PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Sabato 9 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione AISM

ore 14:30 - Piazza Martiri della Libertà PONTEDERA

Bikeday by Ecodays a cura GS Galimberti e La Borra Bike ASD

Domenica 10 maggio - Ore 11:30 – Spazio Civico 35 Piazza Cavour PONTEDERA

Incontro pubblico RIFIUTI E SALUTE Criteri di gestione, tecnologie e impatti

CIRS Comitato Interdisciplinare Rifiuti e Salute

Raffaello Cossu, DICEA, Università degli Studi di Padova, Margherita Ferrante Dipartimento G.F. Ingrassia, Sezione Igiene e Sanità pubblica, Università degli studi di Catania

ore 17:00 – Teatro Odeon PONSACCO

Compagnia Beati pellegrini "La riunificazione delle due Coree" di Joël Pommerat"

Lunedi 11 maggio – Teatro Era PONTEDERA

Ore 21:15 Compagnia Terzo Tempo dell’UTEL Pontedera “La riunione” di Adalgisa Vavassori

Martedi 12 maggio – Teatro Odeon PONSACCO

ore 21:15 – Ecoincontro con TELMO PIEVANI

ore 18:30 – Biblioteca Gronchi PONTEDERA Premiazione ECOFOR LIBRI con la presenza dei vincitori: Tommaso Gianci con “La fabbrica e i ciliegi” nella categoria ‘narrativa adulti’ e Claudia Fachinetti e Roberto Donovaro con “Operazioni abissi” per la categoria ‘narrativa per ragazzi’.

Mercoledi 13 maggio – Teatro Era PONTEDERA

ore 9:30 – Ecoincontro con TELMO PIEVANI

Giovedi 14 maggio – Città del Teatro CASCINA

ore 21:15 – Ecoincontro con LUCA MERCALLI

Venerdi 15 maggio –Teatro Era PONTEDERA

ore 9.30 – Ecoincontro con LUCA MERCALLI

Sabato 16 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione NON PIU’ SOLA

Domenica 17 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione MISERICORDIA PONTEDERA

ore 18:30 – Teatro Era PONTEDERA Ecoincontro con SERENA GIACOMIN Meteorologa Direttrice Scientifica Italian Climate Network e MARCO CATTANEO direttore di National Geographic Italia

Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio

Ore 9:00 – 13:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate alle scuole partecipanti al progetto ECOZOOMER

Sabato 16 maggio

ore 9:00 – 17:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate ai cittadini (ultimo ingresso ore 15:30)

Domenica 17 maggio

ore 9:00 – 13:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate ai cittadini

Fonte: Ufficio Stampa

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