Empolissima e non solo: cambia la viabilità nel weekend

Un fine settimana all’insegna dello sport, del commercio, del collezionismo e non solo. Tutto pronto per “Empolissima di Primavera”, organizzato da Confesercenti Empolese Valdelsa, ANVA Confesercenti (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti), gode del patrocinio del Comune di Empoli, realizzato in collaborazione con associazione Centro Storico Empoli, in programma domenica 10 maggio 2026, dalle 8 alle 20. Il grande mercato si sposta sulle strade del centro cittadino.

Lo sport con il passaggio dell’evento “Bicincittà 2026”, il collezionismo con l’ultimo appuntamento di stagione di “Antiquari in centro” e poi alcuni lavori di manutenzione e rifacimento allacciamenti interrati gas-metano esistenti.

Di seguito le ordinanze nel dettaglio.

EMPOLISSIMA DI PRIMAVERA - Con ordinanza 190 del giorno 8 maggio 2026, dalle 6 alle 24 del giorno 10 maggio 2026 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, divieto di sosta dei veicoli presenti nelle apposite rastrelliere in piazza della Vittoria (tratto antistante la sede MPS) e in via Salvagnoli; nella Zona a Transito Limitato, nell'intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

In via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Tinto da Battifolle, intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Socco Ferrante, intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione

Le disposizioni proseguono in via Salvagnoli, tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; piazza della Vittoria, nell’intera piazza, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; in via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL, all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

I provvedimenti temporanei riguardano anche via Fratelli Rosselli, da piazza della Vittoria a via Bonistalli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide; via Salvagnoli, all'intersezione con via Tinto Da Battifolle lato piazza Gramsci, divieto di transito e direzione obbligatoria a destra per via Pievano Rolando, per i veicoli provenienti da piazza Antonio Gramsci.

BICINCITTÀ - Con ordinanza 191 del giorno 8 maggio 2026, il giorno 10 maggio 2026, dalle 10 alle 12.30 è stata disposta la temporanea sospensione della circolazione, su tutto il percorso interessato dalla manifestazione sportiva organizzata dal Comitato Territoriale UISP Empoli Valdelsa, denominata “Bicincittà 2026” per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana di biciclette.

IL PERCORSO - Ritrovo e partenza al Pala-Aramini, proseguendo per via delle Olimpiadi, via della Tinaia, via di Cortenuova, via Giro delle Mura Nord, via Guido Monaco, via Berni, Via Giulio Masini, via Giacomo Puccini, via Fanfulla Lari, via Renato Fucini, Via Giuliano Vanghetti, via Giulio Masini, via Emilio Bardini, via Bisarnella, arrivo e ristoro al Pala-Aramini.

ANTIQUARI IN CENTRO – Ultimo appuntamento di stagione per “Antiquari in centro”, il mercato dell’antiquariato, modernariato e del collezionismo nel cuore del centro storico di Empoli. Tutto pronto per sabato 9 maggio 2026, dalle 8.30 alle 19.30 in piazza Farinata degli Uberti, in via Leonardo da Vinci e in piazzetta della Propositura.

Le disposizioni di viabilità: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, in orario dalle 6 alle 21.

VIA OSTERIA BIANCA e VIA SALVO D’ACQUISTO - Con ordinanza 189 del giorno 8 maggio 2026, per consentire l’attività di manutenzione e rifacimento allacciamenti interrati gas-metano esistenti, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, dal giorno 11 maggio 2026 al giorno 30 giugno 2026, in via Osteria Bianca, tratto dall’incrocio con via Livornese SS67 fino all’intersezione con via Salvo D‘Acquisto, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, lato civici pari, per tutti ad eccezione dei mezzi necessari all’attività, istituzione del senso unico alternato a vista o con movieri e restringimento della carreggiata. Nel tratto dall’intersezione con via Salvo D’Acquisto al civico n.61 circa verrà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, per tutti ad eccezione dei mezzi necessari all’attività e restringimento della carreggiata.

In via Salvo D‘Acquisto, tratto dall’intersezione con via Osteria Bianca per circa 30 ml, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambi i lati, per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività, senso unico alternato a vista o con movieri e restringimento della carreggiata.

Inoltre nell’ordinanza si specifica che nel periodo compreso tra il 18 e il 23 maggio 2026, il tratto di via Osteria Bianca in prossimità dei civici 57 e 59 sarà interessato dalla presenza di un'ulteriore occupazione di suolo pubblico, regolarmente autorizzata e avente priorità temporale di istruttoria. È fatto preciso obbligo a Toscana Energia S.p.A. (e alla Ditta esecutrice dei lavori) di attivarsi preventivamente per prendere i necessari accordi operativi con il titolare di tale occupazione. Le due realtà dovranno coordinare le rispettive attività lavorative al fine di evitare reciproche interferenze, scongiurare intralci logistici e garantire in ogni momento le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e pedonale.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.