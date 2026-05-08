Farmacie di turno dal 8 maggio al 15 maggio

EMPOLI

da venerdì 8 maggio dalle 20:00 a venerdì 15 maggio alle 20:00

Farmacia Serravalle – Via Isonzo, 11/13 – tel. 0571-1590119

Farmacia Monterappoli – via Salaiola, 355, Empoli – tel. 0571-1551935

Farmacia in appoggio:

sabato 9 maggio ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) Montelupo F.no – tel. 0571-542411 E 0571-542461

SAN MINIATO

da venerdì 8 maggio dalle 20:00 a venerdì 15 maggio alle 20:00

Nuova Farmacia Ponte a Elsa – Via Nazionale, 91 (località Ponte a Elsa) – tel. 0571-464425

Farmacia in appoggio:

sabato 9 e domenica 10 maggio ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 8 maggio dalle 20:00 a venerdì 15 maggio alle 20:00

Farmacia Galeazzi – P.zza G. Matteotti, 38 – tel. 0571-30006

CASTELFIORENTINO

da venerdì 8 maggio dalle 20:00 a venerdì 15 maggio alle 20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 – tel. 0571-64117

Farmacia in appoggio:

sabato 9 e domenica 10 maggio ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 Certaldo – tel. 0571-668197

MONTESPERTOLI

da venerdì 8 maggio dalle 20:00 a venerdì 15 maggio alle 20:00

Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.