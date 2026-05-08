'Fiorisce il Benessere': alla BiblioteCaNova Isolotto un ciclo di incontri sulla prevenzione oncologica

Prende il via oggi, venerdì 8 maggio, presso BiblioteCaNova Isolotto, il primo appuntamento del ciclo di incontri dedicati alla prevenzione dei tumori promosso nell’ambito della rassegna “Fiorisce il Benessere”.

L’iniziativa è patrocinata da Regione Toscana, Asl Toscana centro, Comune di Firenze – Quartiere 4, ISPRO e BiblioteCaNova Isolotto, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita e sull’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per la tutela della salute pubblica.

La prevenzione rappresenta infatti uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro le patologie oncologiche: adottare comportamenti salutari, partecipare ai programmi di screening e favorire l’accesso a informazioni scientificamente corrette consente di ridurre significativamente i fattori di rischio e aumentare le possibilità di diagnosi precoce.

Il programma prevede quattro appuntamenti aperti alla cittadinanza, con il coinvolgimento di specialisti, epidemiologi, medici e professionisti sanitari di ISPRO e dell’Azienda Usl Toscana centro.

Il calendario degli incontri

Venerdì 8 maggio, ore 17.00 “Alimentazione e prevenzione dei tumori: dalle raccomandazioni dietetiche alla spesa consapevole”. Interverranno: G. Masala (medico epidemiologo ISPRO), I.Ermini (dietista ISPRO), R.B. Mananelli (Responsabile Dietetica AUSL Toscana Centro), G. Allodi (U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione Ausl Toscana centro).

Venerdì 15 maggio, ore 17.00 “Senza fumo negli occhi. I rischi legati al fumo di sigarette, i benefici della cessazione e lo screening per il tumore del polmone”. Interverranno: G. Gorini (medico epidemiologo ISPRO), C. Marini (assistente sanitaria ISPRO), C. Marzocca (Ser.D Santa Rosa Azienda Usl Toscana centro).

Venerdì 22 maggio, ore 17.00 “I benefici dell’attività fisica e della protezione dai raggi UV per la prevenzione dei tumori”. Interverranno: S. Caini (medico epidemiologo ISPRO), M.A. Sammarco (dietista ISPRO), C. Baldi (medico dermatologo), A. Grillo e I. Pratesi (U.O. Promozione della Salute, Azienda Usl Toscana centro).

Venerdì 5 giugno, ore 17.00 “Screening organizzati e vaccino HPV: i percorsi gratuiti della prevenzione”. Interverranno: P. Mantellini (medico oncologo ISPRO), C. Visioli (medico epidemiologo ISPRO), D. Tramalloni (SOC Screening, Azienda Usl Toscana centro), G. Mereu (Direttore SOSD Attività Assistenza Sanitaria Firenze, Azienda Usl Toscana centro).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://stilidivita.ispro.toscana.it/

Fonte: Ausl Toscana Centro

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