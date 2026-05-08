Firenze, tre giovani soccorsi in codice rosso per allergie alimentari

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I gravi casi di intossicazione, in due diverse strutture, hanno coinvolto due turiste di vent'anni e un 34enne

Tre casi di grave intossicazione alimentare nelle ultime ore in due diverse strutture ricettive a Firenze, in centro storico. In particolare due giovani turiste straniere di 20 e 21 anni, alloggiate in un albergo, sono state ricoverate nella notte in ospedale per una allergia alle arachidi. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, che hanno trasportato le giovani in codice rosso in pronto soccorso. Sempre ieri sera un terzo caso di grave intossicazione alimentare ha colpito un 34enne: il giovane, addetto di un hotel, avrebbe avuto una reazione allergica da crostacei, ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

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