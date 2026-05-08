Gialloblu Castelfiorentino salvo: resta in DR2

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Salvezza conquistata. La stagione del Gialloblu Castelfiorentino si chiude con la festa di chi ha raggiunto il proprio obiettivo: mantenere la categoria. I ragazzi di Alessio Pucci superano Sinalunga anche in gara-2, chiudendo la pratica sul 56-62 e brindando alla salvezza senza dover passare dalla fatidica “bella”. Un risultato che premia il lavoro di un gruppo giovanissimo, per gran parte alla prima esperienza senior, protagonista di una stagione come da pronostico impegnativa ma anche di crescita. In particolare questa serie playout, chiusa sul 2-0, ha premiato una pallacanestro fresca e spavalda, che ha saputo rispondere all’esperienza senese con il ritmo e l’intensità.

Come da copione, dopo l’ampio scarto subito in gara-1, Sinalunga parte subito fortissimo, e i gialloblu accusano il colpo: 16-9 dopo dieci giri di cronometro. Nel secondo quarto, però, spinti in fase offensiva da capitan Cetti e da Bartolini, i ragazzi di Alessio Pucci alzano le barricate nelle retrovie e piazzano il contro break che gira l’inerzia al riposo lungo (22-24). Nella seconda parte si procede a braccetto, senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere vantaggi consistenti, finché i gialloblu chiudono la terza frazione con due possessi di vantaggio (40-45). Un divario che permette loro di gestire con freddezza la volata finale, fino a quel +6 che vale un’intera stagione.

Da parte dell’intera società i complimenti, dunque, a coach Alessio Pucci, al suo assistente Giovanni Cicilano e all’intero gruppo gialloblu, con un pensiero ovviamente rivolto anche a Renato Gasperoni, condottiero della prima parte di stagione. Fieri di voi, ragazzi.

POL. ASINALONGA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 56-62

Tabellino: Cetti 14, Fabrizzi 9, Niccolini 8, Caggiano 3, Ciulli 2, Bartolini 19, Filippini 5, Damiani 2, Bernardoni ne, Vallerani, Leti ne, Ciampolini ne. All. Pucci. Ass. Cicilano.

Parziali: 16-9, 22-24 (6-15), 40-45 (18-21), 56-62 (16-17)

Arbitri: Riello di Siena, Collet di Castelnuovo Berardenga.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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