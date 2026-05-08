Guardia di Finanza, cambio al vertice del Comando Interregionale di Firenze

Cambio al vertice del Comando Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza. Nella giornata di giovedì 7 maggio, presso la caserma “Colonnello A. Fontanelli” di Firenze, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il generale di Corpo d’Armata Riccardo Rapanotti, comandante uscente, e il generale di Corpo d’Armata Bruno Bartoloni, nuovo comandante interregionale.

Alla cerimonia era presente anche il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.

Rapanotti lascia Firenze per assumere dall’11 maggio il comando interregionale dell’Italia Nord-Orientale a Venezia. Nel salutare i finanzieri di Toscana, Emilia-Romagna e Marche, il generale ha espresso gratitudine per il lavoro svolto nella tutela della legalità economica e nel contrasto alla criminalità finanziaria.

Durante il suo mandato, Rapanotti ha coordinato attività contro frodi fiscali e corruzione, puntando sul rafforzamento dell’efficienza operativa e sul coordinamento delle unità territoriali. Nel corso della carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo, tra cui il comando del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, il comando provinciale di Napoli e la guida dei Comandi regionali Sicilia e Veneto.

Il comandante generale De Gennaro ha rivolto al generale uscente parole di stima e riconoscenza, formulando al tempo stesso un augurio di "buon lavoro" al generale Bartoloni.

Originario di Vetralla, in provincia di Viterbo, Bartoloni arriva a Firenze dopo aver guidato il nucleo della Guardia di Finanza presso il Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, occupandosi in particolare della tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e del monitoraggio legato al PNRR.

Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze operative nei territori di Genova, Locri, Prato e Torre Annunziata, oltre a ricoprire incarichi strategici al Comando Generale della Guardia di Finanza nei settori del contrasto al riciclaggio e ai reati finanziari.

Da generale ha inoltre comandato il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie e successivamente i Comandi regionali Sardegna e Toscana, guidando quest’ultimo durante il periodo dell’emergenza Covid.

Bartoloni ha inoltre maturato una significativa esperienza internazionale nei gruppi di lavoro del G7, dell’OCSE e dell’Unione Europea dedicati al contrasto delle frodi finanziarie e del riciclaggio.

Per il nuovo comandante si tratta di un ritorno in Toscana, territorio con cui ha già sviluppato negli anni rapporti istituzionali e collaborazioni operative

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