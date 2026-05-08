Incendio nella notte a San Miniato: evacuati i residenti di una casa

Si è verificato un incendio nella notte a San Miniato in una casa di via del Palagetto, tra San Miniato Basso e La Scala. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 8 maggio.

Le fiamme hanno interessato un loggiato di un edificio di due piani fuori terra dove erano stazionati due veicoli. Il personale dei vigili del fuoco, con appositi dispositivi di protezione individuale, ha estinto l'incendio scongiurando che si propagasse anche ad altri locali.

Evacuati i residenti dell’appartamento e trasportati in via precauzionale all’ospedale per gli accertamenti del caso. Le cause sono in accertamento. Forze dell'ordine e sanitari erano presenti sul posto.

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