Incidente nella notte a Castelfiorentino, grave un giovane

Ospedale San Giuseppe di Empoli
Una persona di trentun anni è in rianimazione dopo un grave incidente nella notte a Castelfiorentino. Poco prima dell'1 di oggi, venerdì 8 maggio, il 31enne era in sella alla sua moto in via Bustichini, non lontano dal centro, quando avrebbe fatto un incidente.
Non è ancora nota la dinamica, ma la moto è l'unico mezzo coinvolto nel sinistro. Le condizioni del giovane sono parse fin da subito critiche, sono intervenuti sul posto l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Certaldo.
Il ferito è stato caricato e portato in codice rosso a Empoli per un politrauma, attualmente è in prognosi riservata. Presenti in via Bustichini anche i carabinieri.
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