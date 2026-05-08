Incidente in Fi-Pi-Li, chiuso il tratto tra Empoli Est e Empoli

Un incidente è avvenuto poco dopo l'alba di venerdì 8 maggio in Fi-Pi-Li a Empoli. Sono arrivate ambulanze sul posto e ci sono feriti, anche se non gravi. Si sa di un ventenne portato in ospedale in codice giallo proprio a Empoli.

Il fatto sarebbe avvenuto tra Empoli est e Empoli in direzione mare e il tratto sarebbe stato chiuso con uscita obbligatoria a Empoli est. Sono stati registrati verso le 8 ben quattro chilometri di coda tra Ginestra e Empoli est, era in aumento rispetto a un'ora prima anche se sembra che nel corso del tempo la situazione stia migliorando.

"Avr, azienda affidataria del servizio di Global Service della Fi-Pi-Li, informa che nella mattina di venerdì 8 maggio 2026 si è verificato un incidente al km 27+300 direzione mare con traffico bloccato, uscita obbligatoria a Empoli Est e 2 km di coda. L'intervento è in corso di risoluzione" scrive il Comune di Empoli.

Il tratto di strada è stato riaperto intorno alle ore 9.

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