La Sant’Anna di Pisa lancia il videopodcast che racconta la nascita della Repubblica italiana

È una di quelle date che hanno cambiato il percorso del nostro Paese. Un momento storico che ha permesso alle cittadine e ai cittadini italiani di tornare padroni del proprio destino dopo oltre vent’anni di regime fascista e di assenza di elezioni libere. Per celebrare l’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica e delle prime elezioni effettivamente a suffragio universale (quelle dell’Assemblea costituente), la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha realizzato il videopodcast ‘2 giugno 1946: il giorno della scelta’, un racconto corale che ricostruisce i principali passaggi che hanno portato alla nascita della Repubblica Italiana.

Protagonisti dell’episodio sono Emanuele Rossi, professore ordinario di Diritto Costituzionale, e le allieve e gli allievi della Scuola Superiore Sant’Anna: i loro interventi delineano una narrazione che alterna, con registro divulgativo, riferimenti storici, elementi giuridici e curiosità su aspetti più o meno noti legati al contesto politico e sociale che ha fatto da cornice al referendum.

Il videopodcast è una puntata speciale di ‘Stroncate scientifiche’, il podcast della Scuola Sant’Anna finanziato dal progetto PNRR ‘Merita – La rete per il talento’, che affronta le fake news con metodo scientifico, spirito critico e ironia, ed è disponibile sulle principali piattaforme di ascolto. Due le modalità di fruizione previste per il pubblico: ascoltare il tradizionale podcast oppure seguire l’episodio in modalità vodcast, con immagini d’epoca, grafici e articoli recuperati dall’archivio del quotidiano La Nazione che arricchiscono il racconto.

L’episodio è disponibile al seguente link:

https://open.spotify.com/episode/46tb9tObGjzLRhJaRZlNvJ

“Abbiamo voluto, con questo videopodcast, entrare nelle pieghe di un evento fondamentale per la vita del nostro Paese, cercando di mettere in luce alcuni aspetti che vengono trascurati nel racconto pubblico e che invece testimoniano la fatica ma anche la rilevanza di questo passaggio storico” dichiara il prof Emanuele Rossi.

La struttura dell’episodio e i temi affrontati

Il videopodcast ‘2 giugno 1946: il giorno della scelta’ affronta alcuni temi cruciali del periodo storico in cui si inserisce il referendum del 2 giugno: l’eredità del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale, con ferite profonde ancora da rimarginare; il fondamentale contributo dei partiti antifascisti verso la transizione democratica; il contesto politico-istituzionale del referendum; le elezioni amministrative del 1946; la decisione di affidare la scelta tra Monarchia e Repubblica a un referendum e le Costituzioni provvisorie; i compiti e la legge elettorale dell’Assemblea costituente; la campagna elettorale; il voto delle donne; i risultati, l’addio del Re e l’insediamento dell’Assemblea costituente.

Le protagoniste e i protagonisti del videopodcast

Oltre al prof Emanuele Rossi, il videopodcast prevede gli interventi di: Lorenzo De Carlo, allievo perfezionando della Scuola Sant’Anna, e di Lorenzo Bracciali, Giulia Pomi, Edoardo Purini e Chiara Tocco, allievi del settore di Scienze Giuridiche.

L’episodio è stato realizzato in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione e media digitali della Scuola Superiore Sant’Anna

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna

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