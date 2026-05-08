L’artista toscano Metello Posarelli a Montaione con la mostra 'Dietro la figura'

L’artista toscano Metello Posarelli inaugura domani, sabato 9 maggio, alle ore 11, la mostra di pittura “Dietro la figura”, curata da Francesco Sgroi e allestita al primo piano del Municipio di Montaione.

Nato a Certaldo nel 1935, Posarelli vanta una lunga esperienza come designer di moda, ambito nel quale ha affinato uno sguardo attento alle forme, ai materiali e alle armonie cromatiche. Parallelamente, e da sempre, coltiva con continuità la sua passione per l’arte figurativa, sviluppando un linguaggio personale e riconoscibile.

Accanto alla pittura, l’artista porta avanti anche la ricerca sul collage, tecnica attraverso la quale esprime una vena più giocosa e sperimentale. In queste opere emergono con maggiore evidenza i riferimenti al suo percorso nel mondo dei tessuti e dei pellami.

Il paesaggio, soprattutto quello vibrante delle colline toscane, è per Posarelli una fonte inesauribile di simboli. Nelle sue opere non rappresenta vedute bucoliche, ma emozioni e sentimenti nati dal contatto diretto con la natura e rielaborati sulla tela o sul legno.

Questa natura diventa trasfigurata, grazie all’uso di olio, pastelli e aniline — le stesse tinture impiegate per colorare le pelli delle calzature. Un legame naturale, perché la vita di Metello Posarelli è segnata dall’incontro tra pittura e artigianato in pelle, ambiti in cui ha espresso una creatività libera e personale. Osservando i suoi sandali multicolore o gli stivali unici realizzati per clienti di Hollywood, si comprende come moda e arte siano state per lui due forme complementari di ricerca e invenzione.

Oltre alle rappresentazioni della natura, tra le opere colpiscono le sue teste di donne: femmine tristi, alcune delle quali sono state recentemente esposte in una galleria di New York, riscuotendo un grande successo.

La pittura è sempre stata la passione privata di Posarelli fin da giovanissimo, la mostra è l’occasione per farla conoscere nel paese dove ha lavorato negli ultimi anni.

L’inaugurazione di domani inoltre sarà accompagnata dall’esecuzione musicale, con brani originali, della pianista Irina Bouzmakova.

“Oggi siamo lieti di inaugurare la mostra di Metello Posarelli, artista che ha saputo unire la sua lunga esperienza nella moda alla passione per la pittura. Nei suoi lavori il paesaggio toscano diventa emozione e simbolo, grazie a una ricerca che intreccia olio, pastelli e aniline, materiali legati anche alla sua attività artigianale.

Posarelli aveva già esposto anni fa nell’ambito dell’Estate Montaionese e, nel frattempo, è diventato cittadino di Montaione. Oggi torna a presentare il suo percorso creativo nel luogo che ha scelto come casa, un gesto che rafforza il legame tra la sua arte e la nostra comunità. La sua creatività, nutrita dal dialogo con la natura e dalla conoscenza dei materiali, racconta un cammino personale e originale che siamo orgogliosi di ospitare”, così il sindaco di Montaione Paolo Pomponi.

La mostra si concluderà sabato 16 giugno 2026 e ha ingresso libero.

E’ visitabile negli orari di apertura del Municipio nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13, il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 18

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa

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