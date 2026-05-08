Leggenda Festival, via alle prenotazioni per gli eventi a numero chiuso

A partire da lunedì 11 maggio 2026, sono aperte le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso della nona edizione di Leggenda Festival, in programma a Empoli dal 21 al 24 maggio 2026. Sul sito del festival (www.leggendafestival.it) è possibile scoprire e scaricare il programma completo degli appuntamenti rivolti al pubblico. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Solo alcuni eventi sono su prenotazione.

PRENOTAZIONI – La procedura di prenotazione è rimasta invariata rispetto agli ultimi anni. È possibile prenotarsi agli eventi del festival a numero chiuso attraverso l’uso della piattaforma Eventbrite, collegata direttamente al sito di Leggenda. È richiesto un indirizzo email valido, a cui arriverà la conferma di prenotazione.

Questi i passaggi da seguire per le prenotazioni: dal sito www.leggendafestival.it/programma

è possibile visualizzare tutti gli eventi; scegliere l’evento a cui si vuol partecipare; se l’evento è su prenotazione sarà presente il pulsante ‘Prenota evento’, che rimanderà direttamente alla piattaforma di Eventbrite; sulla piattaforma di Eventbrite sarà chiesto di compilare il form con i dati di contatto e i dati del partecipante. Ricordiamo che il biglietto è a nome della bambina o del bambino e consentirà l’ingresso anche a un adulto accompagnatore.

Non serve stampare la conferma di avvenuta registrazione o i biglietti che arriveranno via mail: per partecipare agli eventi sarà sufficiente comunicare al personale in sala nome e cognome del partecipante.

SUPPORTO – I bibliotecari e le bibliotecarie sono a disposizione per aiuto e supporto alle procedure di prenotazione. È sufficiente scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it

, venire a Palazzo Leggenda o telefonare al numero 0571 757873 nei seguenti orari: martedì 9-13, mercoledì 15-19, giovedì 9-13 e 15-19, venerdì 15-19 e sabato 9-13 e 15-19.

INFORMAZIONI – Per eventuali richieste di informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, potete consultare il sito www.leggendafestival.it

, le pagine Facebook e Instagram @leggendafestival, inviare una mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it

o chiamare la biblioteca Palazzo Leggenda al numero 0571757873

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa