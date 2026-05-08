L'Istituto Comprensivo Fucecchio alla Rassegna regionale per orchestre scolastiche

La musica come strumento di formazione ma anche di crescita e unione. Con questo obiettivo l'Istituto Comprensivo Fucecchio, che da questo anno scolastico offre anche un indirizzo musicale, ha partecipato giovedì 7 maggio alla 4° edizione della Rassegna regionale per orchestre scolastiche che si è tenuta a Firenze, alla quale hanno preso parte dieci istituti scolastici provenienti da tutta la Toscana.

Per l'istituto fucecchiese, hanno partecipato alunni e alunne di prima media, accompagnati dai professori Massimo Annibali, Valentina Fogli, Angela Cenci e Roberto Maestrelli, insieme alla dirigente scolastica Angela Surace. Un evento giunto a coronamento di un percorso iniziato sei mesi fa, che ha visto gli studenti impegnati nell'apprendimento di quattro strumenti musicali, ovvero pianoforte, corno, flauto e clarinetto.

“E' stata una bellissima esperienza – commenta la dirigente Surace – e sono felice che i nostri studenti possano sperimentare forma artistiche di questo tipo. A mio parere, l'arte deve avere grande attenzione all'interno delle scuole, perchè l'arte unisce. Nel nostro caso, ad esempio, l'orchestra che abbiamo allestito è composta da ragazzi e ragazze di varie nazionalità, e ciò permette agli studenti di cogliere l'importanza della condivisione”.

Oltre all'orchestra, l'istituto ha creato anche un coro di voci bianche composto da ragazzi e ragazze di varie classi delle scuole primarie e della scuola media, che il prossimo 12 maggio parteciperà al concorso internazionale “Città di Scandicci”.

“Faccio i miei complimenti agli studenti, ai professori e alla dirigente scolastica per questa bellissima esperienza – conclude la sindaca Emma Donnini -. La scuola deve essere luogo di formazione ma anche luogo in cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze sperimentano linguaggi ed espressioni artistiche in linea con i loro interessi e le loro capacità. E l'indirizzo musicale si pone proprio in quest'ottica, per offrire agli studenti l'opportunità di esprimersi attraverso l'arte”

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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