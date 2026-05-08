Frosinone in Serie A: capolavoro di Massimiliano Alvini, Fucecchio esulta

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foto Frosinone Calcio

Massimiliano Alvini, allenatore originario di Fucecchio, ha compiuto la sua cavalcata trionfale e ha riportato il Frosinone in Serie A. Saranno i ciociari a essere promossi col Venezia, grazie anche al lavoro del mister fucecchiese. La notizia ufficiale è arrivata al termine dell'ultima giornata di Serie B, che il Frosinone ha giocato in casa con il Mantova vincendo 5-0.

Fin dalla prima giornata si era visto che il Frosinone di Alvini era una squadra con una marcia in più. È stata una macchina ben oliata che ha perso pochi punti per strada e ha fatto molto meglio di squadre con monte ingaggi superiore come il Palermo o il Monza o la Sampdoria. C'è tanto di Alvini in questo successo, la squadra lo ha seguito fin da subito e ha ottenuto il risultato sperato.

Alvini, che pochi giorni fa ha compiuto 56 anni, ha già assaggiato la Serie A ma senza fortuna con la Cremonese. È alla sua prima promozione della B alla A, ma ne aveva ottenuta una dalla C alla B con la Reggiana. Inoltre aveva guidato il Tuttocuoio dai dilettanti a un posto indimenticabile in C. Ex rappresentante di calzature, originario della Ferruzza, ha fatto un'immensa gavetta partendo dalle categorie più basse in Toscana. E per Fucecchio è lui l'uomo simbolo dell'anno.

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