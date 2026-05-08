Torna a Empoli la Masterclass di direzione d'orchestra tenuta dal Maestro Ennio Nicotra

Dopo il successo della prima edizione, Empoli si conferma centro di formazione musicale di alto livello con il ritorno della Masterclass di direzione d’orchestra tenuta dal M° Ennio Nicotra.

Dal 29 settembre al 6 ottobre 2026, il Teatro Il Momento ospiterà la seconda edizione del corso di perfezionamento, organizzato dall’Associazione Il Contrappunto in collaborazione con il Centro di Produzione Musicale della Toscana e con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Si tratta di un percorso formativo di alto profilo rivolto a direttori professionisti e studenti avanzati, con un numero limitato di partecipanti (massimo sei), pensato per offrire un’esperienza intensiva e altamente specializzata.

Al centro del corso lo studio della tecnica direttoriale secondo il Metodo Musin, sviluppato dal celebre pedagogo russo Ilya Musin e trasmesso direttamente da Nicotra, suo allievo e assistente. Un approccio che pone al centro la chiarezza del gesto, la precisione ritmica e la comunicazione non verbale con l’orchestra, elementi fondamentali per una direzione efficace e consapevole.

Come spiega il presidente dell’Associazione Il Contrappunto, Damiano Tognetti, “un’opportunità di formazione gratuita imperdibile che siamo felici di riproporre per il secondo anno consecutivo. Un investimento concreto a favore delle nuove generazioni di musicisti, reso possibile grazie al sostegno istituzionale. Grazie a questa importante possibilità didattica giovani studenti arriveranno a Empoli da tutta Italia”.

Il percorso si articolerà in otto giorni di attività per un totale di 60 ore, tra lezioni teorico-pratiche, sessioni con duo pianistico e prove con orchestra. Due giornate saranno dedicate al lavoro con l’orchestra del Centro di Produzione Musicale della Toscana, culminando nel concerto finale pubblico del 6 ottobre 2026, in cui i partecipanti saliranno sul podio.

Il programma musicale prevede alcune tra le pagine più significative del repertorio sinfonico: le ouverture da Tannhäuser e Die Meistersinger von Nürnberg di Richard Wagner e la Sinfonia n. 6 “Patetica” di Pëtr Il'ič Čajkovskij.

Figura di riferimento internazionale nella didattica della direzione d’orchestra, Ennio Nicotra ha dedicato la propria carriera alla diffusione della scuola russa, fondando nel 2001 la Ilya Musin Society e formando nel tempo numerosi direttori oggi attivi a livello internazionale. La sua attività didattica e editoriale ha contribuito a strutturare un metodo riconosciuto per rigore e chiarezza, capace di coniugare tradizione e pratica contemporanea.

Il corso è gratuito, riservato per direttori professionisti, studenti avanzati di direzione, di età non superiore ai 35 (si intendono persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di 30.10.2025), residenti in Italia (inclusi i soggetti con cittadinanza non italiana) oppure residenti all’estero ma con cittadinanza italiana. Si prevede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i partecipanti selezionati.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 13 settembre 2026 all’indirizzo info@associazioneilcontrappunto.com.

Per info: +39 353 4799903

Il bando è consultabile sul sito https://www.associazioneilcontrappunto.com

Fonte: Associazione Il Contrappunto - Ufficio Stampa

Notizie correlate