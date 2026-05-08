Minacce antisemite a docente dell’Università di Pisa, perquisito 40enne

La Polizia ha eseguito una perquisizione nei confronti di un uomo di 40 anni residente a Cesano Boscone, accusato di aver inviato tramite social network messaggi discriminatori, diffamatori e minacciosi a una docente dell’Università di Pisa.

L’operazione è stata condotta dalla Digos di Pisa, con il coordinamento della Procura, e in collaborazione con la Digos di Milano. L’uomo è ora indagato per minacce, diffamazione e istigazione a delinquere, con l’aggravante dell’odio razziale e religioso e dell’uso di strumenti informatici.

I fatti risalgono allo scorso novembre, quando la docente aveva pubblicato sui social un post relativo all’attentato alla sinagoga ortodossa di Manchester, avvenuto a ottobre. Subito dopo, la professoressa aveva ricevuto numerosi commenti d’odio provenienti dallo stesso profilo.

Tra i messaggi contestati figura anche la frase "Devi morire nel modo più atroce più del 7 ottobre e ancora di più dell’olocausto!", riportata dagli investigatori come esempio della natura dei contenuti inviati.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, l’indagato avrebbe ammesso di aver agito “dietro uno schermo” senza intenzione reale di arrecare danno alla docente, dichiarando inoltre di essere stato mosso da sentimenti di frustrazione e odio verso il popolo ebraico.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati dispositivi informatici. La donna, che non conosceva personalmente l’autore dei messaggi, aveva denunciato l’accaduto dando avvio alle indagini

Fonte: Università di Pisa