Monza-Empoli 2-2, la doppietta di Shpendi vale la salvezza degli azzurri

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Foto Empoli FC

Dopo novantacinque minuti con il fiato sospeso, gli azzurri possono festeggiare: è ancora serie B

L’Empoli FC soffre, rimonta e alla fine può esplodere di gioia: il 2-2 contro il Monza, unito al pareggio del Südtirol contro la Juve Stabia, consegna agli azzurri una salvezza sofferta ma meritata al termine di una stagione complicatissima: l'articolo su Empoli Channel.

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