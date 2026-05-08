Prato, inaugurati gli spazi di 'DesTEENazione' a Officina Giovani

Sono stati inaugurati oggi, venerdì 8 maggio, gli spazi di Officina Giovani (Piazza Macelli, 4) dedicati a “DesTEENazione”, il progetto triennale per il contrasto del disagio giovanile, finanziato con 3 milioni di euro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui è capofila la Società della Salute Area Pratese.

“DesTEENazione” ha l’obiettivo di fornire in un unico luogo servizi integrati per l’autonomia, la partecipazione e l’inclusione sociale di ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 21 anni. A Officina Giovani occuperà il primo piano dell’edificio chiamato “Capannone Arte”, con l’uso esclusivo dei 400 metri quadrati degli spazi di “Officina Teen” e “Play Off”. Partito lo scorso mese ottobre negli spazi di “Prisma Lab”, “DesTEENazione” ha coinvolto finora più di 300 adolescenti della provincia di Prato.

"Un appuntamento che aspettavamo da tempo per un progetto molto importante per la realtà di Prato - commenta l'inaugurazione dei nuovi spazi il presidente della Società della Salute area pratese Davide Lo Castro - tre anni di progettualità che speriamo possano dare una mano a tanti adolescenti in una fase della vita spesso problematica".

"Quello di "DesTEENazione" è un obiettivo ambizioso - racconta Giulio Bellini, responsabile del progetto - mettere a disposizione della città e di tutta la provincia uno spazio multifunzionale che metta al centro i ragazzi con i loro bisogni e i loro desideri. Tanti servizi all'interno di un unico spazio dove i bisogni dei ragazzi e delle ragazze trovano il supporto integrato da parte di 27 professionisti. Un grazie ai soggetti gestori che in coprogettazione con la Società della Salute gestiscono lo spazio - aggiunge - ci tengo a nominarli uno ad uno, Fondazione Opera Santa Rita, Cooperativa Alice, Cooperativa Intrecci, Cooperativa Pane e Rose, Fondazione Solidarietà Caritas, Associazione Cieli Aperti, Fondazione Tutto è Vita". All'inaugurazione erano presenti anche Graziana Corica e Sara degl'Innocenti dell'Istituto degli Innocenti, che svolge l'accompagnamento tematico a livello nazionale per il progetto "DesTEENazione".

"Per me "DesTEENazione" è come la Nazionale Italiana di calcio - spiega Edoardo, 18 anni - è una squadra in cui tutti giocano senza avere un ruolo preciso ma se un ragazzo ha difficoltà tutti lo sosteniamo e se ha un momento di gloria è grazie al lavoro di tutta la squadra". "Vengo a "DesTEENazione" da poche settimane, però anche in queste poche settimane ho già capito quanto questo spazio è prezioso per tutto il nostro territorio - racconta Emma, 17 anni - È difficile riuscire a spiegare quello che si prova stando qua dentro perché la prima volta che mi sono approcciata a questi spazi era per studiare eppure anche stando in disparte mi sono sempre sentita capita e mi sono sempre sentita a mio agio".

“DesTEENazione” è guidato dalla Società della Salute Area Pratese e coinvolge i Comuni della provincia e la Provincia di Prato stessa, le scuole, l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Consulta degli Studenti, quella del Terzo Settore, il Comitato di partecipazione della SdS area pratese e la Usl Toscana Centro.

I nuovi spazi di Officina Giovani ospiteranno decine di laboratori e incontri dedicati agli adolescenti della provincia di Prato: laboratori espressivi, artistici e ludici, attività di sostegno e recupero scolastico, consulenze psicologiche individuali o di gruppo, corsi di lingua, corsi di orientamento e formazione di base per l’inserimento lavorativo. Prevista infatti l’attivazione di 50 tirocini di inclusione della durata media di sei mesi rinnovabili, con indennità di frequenza pari 4 euro/ora per un massimo di 500 euro mensili come indicato dalla norma regionale 620/2020.

Il progetto prevede infine anche momenti dedicati ai genitori: incontri pubblici sulle tematiche più disparate, dalla sessualità consapevole all’autostima, dal consumo di sostanze stupefacenti al tema dell’identità. Verranno realizzati anche gruppi di sostegno alla genitorialità positiva condotti da personale esperto e qualificato.

Gli spazi di "DesTEENazione" a Officina Giovani sono aperti dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì dalle 12 alle 19.

Il programma dettagliato delle attività di “DesTEENazione” a Officina Giovani può essere consultato sul profilo Instagram del progetto: www.instagram.com/desteenazioneprato/

Per informazioni chiamare il numero del progetto: 335 1411298

Fonte: Ufficio Stampa

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