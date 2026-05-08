Primo Maggio di entusiasmo e speranza per il Circolo di Sciano

Un Primo Maggio partecipato, carico di entusiasmo, valori e speranza, quello vissuto al Circolo di Sciano, che ha registrato una partecipazione molto importante da parte di cittadini provenienti da tutto il circondario. Una giornata che ha voluto sottolineare anche il profondo significato del Primo Maggio, simbolo di condivisione, solidarietà, impegno sociale e vicinanza alle persone.

Famiglie, giovani, bambini e tanti simpatizzanti hanno scelto di trascorrere insieme una giornata all’insegna della convivialità, della musica e della voglia di guardare con fiducia al futuro del circolo, riscoprendo il valore dello stare insieme e della partecipazione.

Fin dalle prime ore del mattino si è respirata un’atmosfera speciale: sorrisi, voglia di stare insieme e grande partecipazione hanno accompagnato il pranzo collettivo organizzato dall’associazione. Per tutta la giornata non sono mancati momenti di intrattenimento musicale, giochi e attività dedicate ai più piccoli, con grande attenzione alle esigenze delle famiglie e dei bambini, protagonisti di un ambiente sereno, accogliente e inclusivo.

Un clima di felicità condivisa che ha trasmesso ai volontari e agli organizzatori nuova energia e ulteriore motivazione nel percorso di rilancio del circolo.

Durante l’evento, il presidente dell’associazione, Juri Giannone, ha accolto i presenti ringraziando calorosamente tutti coloro che stanno sostenendo il progetto e sottolineando i risultati già raggiunti grazie al lavoro svolto dall’inizio dell’anno.

«Stiamo dedicando tutte le nostre risorse per portare avanti il percorso intrapreso» ha dichiarato il presidente Giannone. «Vedere così tante persone partecipare con entusiasmo, fiducia e affetto ci riempie di orgoglio e ci conferma che il Circolo di Sciano rappresenta ancora oggi un importante punto di riferimento per il territorio».

Le prospettive di riapertura appaiono infatti sempre più concrete e vicine. Un obiettivo che l’associazione sta perseguendo grazie all’impegno costante dei volontari e al prezioso supporto di sponsor e professionisti che stanno collaborando al progetto, molti dei quali anche su base volontaria.

Tra le novità annunciate nel corso della giornata, anche l’iscrizione dell’associazione al 5x1000: da quest’anno i cittadini potranno sostenere il Circolo di Sciano senza alcun costo, indicando il codice fiscale dell’associazione nella propria dichiarazione dei redditi.

L’associazione ricorda inoltre che chiunque desideri ricevere informazioni sulle attività del circolo, sugli eventi in programma o sulle modalità per sostenere il progetto attraverso il 5x1000, potrà contattare il Circolo attraverso i canali ufficiali dell’associazione, dove sarà possibile richiedere anche il codice fiscale necessario da inserire nella dichiarazione dei redditi.

Il futuro guarda già ai prossimi appuntamenti. L’associazione sta infatti lavorando a un calendario ricco di iniziative pensate per coinvolgere tutte le età: in programma un grande torneo di briscola, serate dedicate ai giovani e il ritorno delle tradizionali serate danzanti del sabato sera, che riprenderanno dal prossimo 6 giugno.

La giornata si è conclusa tra applausi, sorrisi e tanta soddisfazione. Molti partecipanti hanno lasciato il circolo con il desiderio di tornare presto a vivere momenti di aggregazione e spensieratezza come quelli del Primo Maggio. Un segnale importante per tutta l’associazione, che vede crescere attorno a sé entusiasmo, fiducia e una rinnovata speranza per l’inizio di una nuova stagione del Circolo di Sciano.

Fonte: Circolo Ricreativo Sciano

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