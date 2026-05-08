Luca Bizzarri, Ubaldo Pantani e Chiara Francini a 'Comicopoli' 2026

Tutto pronto per la quinta edizione di Comicopoli, il festival della comicità per la direzione artistica di Katia Beni, pronto a tornare nella splendida cornice del centro storico di Montopoli in Val d’Arno (Pisa), invadendone le piazze, i giardini, i vicoli e le terrazze che si affacciano su un panorama mozzafiato. Sabato 9 maggio, dalle 18.00, aprono le prevendite on line per gli spettacoli in cartellone nelle serate del 26, e 27 giugno, acquistabili con prenotazione obbligatoria on line su www.comicopoli.it oppure su https://oooh.events/.

Il festival è organizzato dalle Associazioni START.TIP, insoliti progetti d’arte e teatro e Andromedart, e realizzato con il contributo della Regione Toscana e del Comune di Montopoli in Val d’Arno, la collaborazione dell’associazione turistica Pro Loco di Montopoli e delle associazioni del territorio e l’adesione di EMERGENCY con la campagna R1PUD1A tutte le guerre, e la partecipazione del Centro Antiviolenza FRIDA KAHLO contro la violenza sulle donne.

I protagonisti delle precedenti edizioni (Sabina Guzzanti, Giorgio Panariello, Lella Costa, Mabò Band, Maria Cassi e Leonardo Brizzi, Anna Meacci, Drusilla Foer, Alessandro Benvenuti, Paolo Ruffini, Quartetto Euphoria, Cinzia Leone, Ginevra Fenyes, Gianmaria Vassallo, Stefano Santomauro, Jonathan Canini, Paolo Rossi, Paolo Migone, Banda Osiris, Ale e Franz, Lucia Ocone), lasciano il testimone ai nuovi ospiti, per un’altra occasione di spettacolo e convivialità, all’insegna del teatro, del sorriso e del divertimento, e stavolta anche con qualche riflessione in più.

Due serate in cui si alterneranno due palcoscenici a sera, con performance artistiche del tutto uniche. Protagonisti della prima serata, il 26 giugno, saranno Chiara Francini intervistata da Katia Beni, che racconterà al pubblico la sua esperienza artistica (ore 21.30, Palco 1, Arco di Castruccio), poi Giobbe Covatta in “70 – Riassunto delle puntate precedenti”, sul palco con il musicista Ugo Gangheri (ore 22.15, Palco 2, Piazza San Matteo). Il 27 giugno ad essere protagonisti saranno Ubaldo Pantani, in un’intervista – spettacolo insieme a Katia Beni (ore 21.30, Palco 1, Arco di Castruccio) e Luca Bizzarri con lo spettacolo “Non hanno un amico dubbio” (ore 22.15, Palco 2, Piazza San Matteo).

Prenotazione obbligatoria. Costo del biglietto (solo platea, posti non numerati) 13 euro, fino a esaurimento posti. Ingresso al festival per i prenotati agli spettacoli a partire dalle 19.00, dalla biglietteria situata in Piazza della Pieve (di fronte alla Pieve di Montopoli). Accesso ai palchi con contromarca ritirata in biglietteria. Si raccomanda la puntualità e si ricorda che non sarà consentito l’accesso ai palchi a spettacolo iniziato. Per ragioni di orario, non sarà possibile acquistare i biglietti per i 2 spettacoli consecutivi. Prevendita on line, fino ad esaurimento posti, su https://oooh.events/

Un ringraziamento particolare agli sponsor dell’evento: Conad, Mov Conad di Montopoli, Carrozzeria di Gianni, GL La Guardia, Brivio & Viganò, BFD Electrical Systems, System Logistics e Power Gym.

Fonte: Ufficio stampa

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