“Respira” incontra il mondo delle medicine complementari: una guida per il paziente. Ultimi posti disponibili al Museo del Vetro (via Ridolfi, 70, Empoli) per la conferenza di domani (sabato 9 maggio 2026) sempre con prenotazione da effettuare tramite email all’indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it, oppure contattando il numero telefonico 0571 757067.

Il medico Iacopo Periti sarà moderatore della mattinata e presenterà anche le caratteristiche delle medicine complementari, insieme ai vari relatori che interverranno sul tema.

PROGRAMMA – Alle 10 apertura e introduzione dei lavori e a seguire, saluti istituzionali. Poi cominceranno gli interventi. Alle 10.15, Benedetta Banchi, agopuntrice, medico chirurgo specializzato in Radiodiagnostica, che si occupa da anni anche di fitoterapia tenendo incontri, stage e laboratori di Erboristeria per l’associazione Archeosofica, parlerà su ‘Le medicine Energetiche’; Chiara Matteoli, alle 10.35, omeopata e esperta in Mindfullness, interverrà su ‘L’omeopatia’ e ‘La mindfulness’ (in chiusura della prima sessione della mattinata alle 11).

Alle 10.50 ‘L’agopuntura’ a cura di Miriam Manetti, specialista di medicina non convenzionale e in particolare in Medicina Tradizionale Cinese (MTC). Ha lavorato per 9 anni nella struttura pubblica (Ospedale San Giuseppe di Empoli USL11) come responsabile dell’ambulatorio di agopuntura nel centro clinico di medicina alternativa (direttore Dott. Fabio Firenzioli), primo ambulatorio pubblico italiano per tale disciplina.

I lavori proseguiranno alle 11.35 con ‘La Chiropratica’ a cura di Alessandra Poggetti, laureata con Lode nel 2010 all’Anglo-European College of Chiropractic in Inghilterra, lavoro dal 2011 ad Empoli, in Valdelsa e nel comprensorio del cuoio. Membro dell’Associazione Italiana Chiropratici, al momento l’unica associazione in Italia che garantisce l’adeguata preparazione e continuo aggiornamento dei propri iscritti.

Alle 11.50 Fabrizio Rovini fisioterapista dal 1994 e osteopata dal 1999, ex azzurro dell’atletica, parlerà su ‘L’osteopatia’. Alle 12 intervento sulla ‘Fitoterapia Clinica’ con Iacopo Periti, medico di medicina generale.

In chiusura (alle 12.20) la direttrice della Farmacia Comunale 1 di Empoli, Maria Cristiana Ferrara, esperta in omeopatia, fitoterapia e integrazione alimentare, parlerà su ‘Il ruolo del farmacista nell’uso dei nutraceutici’

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa