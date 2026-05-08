Restituito alla chiesa a Sovicille un dipinto del Seicento rubato nel 1990

È stato restituito alla Chiesa di Sovicille un dipinto del XVII secolo attribuito al pittore senese Domenico Manetti, rubato nel 1990 e recuperato grazie alle indagini dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

La riconsegna è avvenuta l’8 maggio 2026 nel corso di una cerimonia presso la Chiesa Maria Santissima di Sovicille, alla presenza del Comando del Nucleo TPC di Firenze e del parroco reggente.

L’opera, un olio su tela raffigurante “Cristo deposto dalla croce” (246x166 cm), è stata individuata attraverso la consultazione della “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti” dei Carabinieri TPC. Il confronto tra le immagini del dipinto e quelle registrate dopo la denuncia di furto del 7 maggio 1990 ha permesso di confermarne la provenienza illecita.

Il dipinto risultava inoltre censito nel Bollettino delle opere d’arte trafugate, nella pubblicazione n. 15 del 1992, dedicata alle opere d’arte di maggiore rilevanza sottratte nel tempo.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, hanno successivamente chiarito l’estraneità ai fatti di un privato cittadino che aveva richiesto verifiche sulla lecita provenienza dell’opera, ritenuta di particolare valore artistico.

Il Tribunale di Pisa – Sezione GIP ha disposto l’archiviazione del procedimento penale e la restituzione del dipinto all’avente diritto.

I Carabinieri TPC sottolineano come la banca dati dei beni culturali trafugati, insieme alla documentazione fotografica delle opere denunciate, rappresenti uno strumento fondamentale per il contrasto al traffico illecito di beni artistici, consentendo il recupero anche a distanza di molti anni