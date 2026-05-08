Sanità e prevenzione: nuova alleanza tra Unicoop Firenze e Misericordie di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio

Al via una nuova partnership fra Unicoop Firenze e le Misericordie di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. Un accordo che nasce per garantire nuovi vantaggi ai soci Unicoop Firenze nell’ambito dei servizi sanitari, della prevenzione e della cura. La partnership fra la cooperativa e le Misericordie locali è un nuovo modello di collaborazione territoriale sui temi della salute, della prevenzione e del benessere, che sta prendendo forma anche negli altri territori dove opera Unicoop Firenze, con convenzioni che sono già attive o in corso di definizione con i principali soggetti del privato sociale come Misericordia, Anpas Toscana e Croce rossa Italiana che erogano prestazioni sanitarie con una scontistica dal 5% al 25% riservata ai soci Unicoop Firenze, insieme a una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione, con pacchetti di check up a tariffe agevolate per i soci.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno che Unicoop Firenze sta portando avanti sul fronte della salute e della prevenzione, anche in collaborazione con Regione Toscana nell’ambito di un protocollo sottoscritto nel 2025: grazie all’accordo, nell’ultimo anno Unicoop Firenze ha ospitato nei Centri Coop numerose iniziative che hanno spaziato dalla prevenzione oncologica, con la presenza dell’Unità mobile ISPRO in 14 Coop.fi su tutto il territorio toscano, al progetto Casa Sicura che ha fatto tappa a Empoli, Prato e Sesto Fiorentino, fino all’attivazione in tredici Coop.fi di punti digitale facile per favorire l’inclusione digitale e l’accesso ai servizi sanitari regionali on line.

Nel prossimo periodo il percorso proseguirà, per estendere le convenzioni anche agli altri territori dove è presente la cooperativa. In parallelo, nell’ambito del protocollo d’intesa proseguirà anche l’impegno della cooperativa per la promozione della salute e della prevenzione con attività realizzate in collaborazione con Regione Toscana.

Le nuove partnership, il quadro delle convenzioni attive e l’impegno per i prossimi mesi sono stati presentati questa mattina, nell’incontro che si è tenuto presso la sala soci del Coop.fi di Sesto Fiorentino alla presenza di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze, Alberto Corsinovi, presidente delle Misericordie della Toscana, Marida Bolognesi, rappresentante direzione regionale Anpas Toscana, Pasquale Giacomo Morano, Direttore sanitario CRI Toscana.

Le dichiarazioni

«Con Unicoop lavoriamo molto e da tempo su progetti comuni che hanno a che fare con la salute e con l’educazione alla salute – ricorda il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. E’ una collaborazione forte e collaudata, che riguarda l’attivazione di punti digitali per l’accesso on line a servizi sanitari, la prevenzione di incidenti domestici e la prevenzione dei tumori ad esempio, assieme ad Ispro”. “L’iniziativa di oggi - evidenzia - ci parla invece delle anime belle della Toscana, ovvero quel volontariato che tra Misericordie, Pubblica Assistenza e Croce Rossa anima sul territorio regionale oltre 550 presidi di salute, il doppio dei comuni della Toscana. Una caratteristica quasi unica e un vanto per noi: una forza grazie a cui riusciamo a garantire un capillare servizio di trasporto di emergenza urgenza».

«Il 2026 si è aperto con un’importante novità che ha preso il via in alcuni territori dove opera la nostra cooperativa: dal 1° gennaio sono attivi nuovi vantaggi per i soci nell’ambito dei servizi sanitari, della prevenzione e della salute. La collaborazione con Misericordia, Anpas Toscana e Croce Rossa Italiana è una risposta ai bisogni legati alla salute, alla prevenzione e alla cura di sé che non deve venire meno, anche in un tempo di difficoltà economiche come quello attuale ed è per noi una nuova strada da percorrere per arricchire lo scambio mutualistico con i nostri soci, per andare incontro ai bisogni forti emergono anche dall’ascolto dei nostri soci, quasi 1milione e 200mila in Toscana. Per la nostra cooperativa non è nuovo l’impegno sul fronte del benessere: insieme a Regione Toscana, da tempo abbiamo avviato una proficua collaborazione con tante iniziative sul fronte della salute pubblica e della cura della persona. Nei prossimi mesi il nostro impegno proseguirà su questo doppio binario, con nuove convenzioni nei territori dove operiamo e un rinnovato impegno nell’ambito del protocollo siglato con Regione Toscana», ha dichiarato Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze

«L’accordo che presentiamo oggi conferma e amplia la sinergia che, insieme ad Anpas e CRI, abbiamo costruito con Unicoop Firenze e che ha come comune denominatore l’attenzione alle nostre comunità. Le Misericordie possono contare su una ampia e diffusa rete di presenza in tutta la Toscana: la mettiamo volentieri a disposizione anche in questo caso per migliorare i percorsi di assistenza e cura per tutti i cittadini, per essere sempre più prossimi e rispondere ai bisogni dei toscani», ha dichiarato Alberto Corsinovi, presidente delle Misericordie della Toscana

«La collaborazione con Unicoop ha una grande importanza non solo per la tenuta del welfare regionale, ma per il messaggio che invia alla collettività. È un segno tangibile di come sia possibile tenere insieme i valori della cooperazione, del sociale, della cura delle persone. Come Pubbliche assistenze toscane non potevamo non metterci a disposizione del cittadino in questo quadro, collaborando per realizzare modelli virtuosi di welfare in un settore delicato e sfidante come la diagnostica. E coinvolta in questa operazione non poteva che esserci Unicoop, che proprio con il nostro movimento condivide valori di laicità, servizio al prossimo, civismo. In una Toscana al lavoro per ridurre le liste d’attesa per un’analisi o una visita specialistica, queste iniziative possono sicuramente essere d’aiuto. Anpas Toscana auspica che questa collaborazione cresca nel tempo, puntando su prevenzione, screening collettivi e iniziative di promozione della salute», ha dichiarato Dimitri Bettini, presidente Anpas Toscana

Le convenzioni attive

Da gennaio 2026 a oggi, sono state attivate convenzioni con la Misericordia (Altopascio, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Empoli, San Mauro a Signa), con la Svs di Livorno, con la Pubblica Assistenza Carrara – Sezione Marina e con gli ambulatori della Rete Pas (Campi-Signa, Fiesole, Firenze, Greve in Chianti, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli, Pontassieve, Pontedera, Scandicci). Presso le strutture convenzionate, i soci di Unicoop Firenze possono fruire di uno sconto sulle prestazioni sanitarie ambulatoriali, visite, prelievi e sulla diagnostica avanzata (esami strumentali come ecografie, radiografie, Tac, Rm, Moc). In base alle prestazioni offerte dal singolo polo, sono previsti sconti anche sui pacchetti di check up che spaziano dalla prevenzione ginecologica, del melanoma, del tumore al seno, del diabete, delle patologie ossee, alle allergie, disturbi del sonno e della nutrizione. Per accedere agli sconti, che vanno dal 5% al 25% in base alla convenzione e al tipo di prestazione, basta presentare la carta socio Unicoop Firenze al momento della visita nelle strutture dove il progetto è stato attivato.