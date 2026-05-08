Servizio civile regionale all’Università di Pisa: aperto il bando per 59 posti

L’Università di Pisa apre le selezioni per il Servizio Civile Regionale della Toscana, mettendo a disposizione 59 posti in progetti dedicati ai servizi per gli studenti, ai musei, alle biblioteche, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico dell’Ateneo. Un’opportunità concreta per vivere un’esperienza di crescita personale e professionale, contribuendo attivamente alla vita universitaria e alla comunità.

Possono partecipare le giovani e i giovani tra i 18 e i 29 anni residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che al momento della domanda non siano occupati. Il percorso ha una durata di dodici mesi, con un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni, ed è previsto un contributo mensile di 507,30 euro. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 10 giugno 2026 attraverso il portale della Regione Toscana: https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/

Qui di seguito i progetti, le sedi e i posti disponibili presso le strutture dell’Università di Pisa. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito alla pagina: https://www.unipi.it/avvisi/bando-servizio-civile-universita-di-pisa/

Accoglienza e orientamento: il Servizio Civile Regionale a sostegno dell’utenza universitaria: 7 posti presso la Direzione Didattica, Studenti e Internazionalizzazione e 1 posto presso il Dipartimento di Scienze della Terra.

Giovani del Servizio Civile Regionale per l’orientamento, l’accoglienza e il sostegno alle attività della Direzione Area Medica: 2 posti presso la Direzione Area Medica.

Agricoltura, allevamento e innovazione sostenibile: nuovi orizzonti del Servizio Civile Regionale: 4 posti presso il Centro di ricerche agro-ambientali “Enrico Avanzi”.

Conoscere, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e scientifico: il Servizio Civile Regionale per il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere: 2 posti presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

Giovani al servizio della pace: 2 posti presso il CISP – Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace.

Custodire, studiare e diffondere il pensiero economico italiano: il Servizio Civile Regionale come risorsa di ricerca: 2 posti presso il CIPEI – Centro Interuniversitario di documentazione sul Pensiero Economico Italiano.

Giovani del Servizio Civile Regionale nei servizi bibliotecari: facilitare l’accesso per valorizzare il sapere: 8 posti presso i vari Poli del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Giovani del Servizio Civile Regionale in Archivio: valorizzare il passato per costruire il futuro: 2 posti presso l’Archivio Generale di Ateneo.

Il Servizio Civile Regionale per costruire insieme il Museo del futuro: aperto, inclusivo, sostenibile: 7 posti presso il Museo di Storia Naturale.

Collezioni Egittologiche, Gipsoteca di Arte Antica e Museo della Grafica dell’Università di Pisa: il Servizio Civile Regionale fra arte antica e moderna: 1 posto presso le Collezioni Egittologiche, 2 posti presso il Museo della Grafica e 2 posti presso la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium.

Giovani del Servizio Civile Regionale a supporto dei musei scientifici dell’Università di Pisa: 2 posti presso il Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini”, 1 posto presso il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia, 5 posti presso il Museo degli Strumenti per il Calcolo e il Museo degli Strumenti di Fisica.

Il Servizio Civile Regionale all’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa: 9 posti presso l’Orto e Museo Botanico

Fonte: Università di Pisa

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