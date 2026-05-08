Sicurezza, gazebo di Futuro Nazionale a Montelupo

Futuro Nazionale sarà presente sabato 9 maggio dalle 8.00 alle 13.00 in Piazza dell'Unione Europea a Montelupo Fiorentino con un gazebo per la raccolta firme per la proposta "Tolleranza Zero sulla Sicurezza" e per le adesioni al partito.

«L'Empolese Valdelsa è un territorio che lavora, produce e che merita sicurezza. Invece assistiamo da anni a una gestione dell'ordine pubblico fatta di proclami e zero fatti concreti: i delinquenti recidivi tornano in strada, le forze dell'ordine vengono abbandonate davanti ai tribunali, i cittadini onesti devono difendersi da soli», dichiarano Andrea Cuscito, Segretario Provinciale di Futuro Nazionale, Gianmarco Porciani, Presidente del Comitato Costituente Empolese Valdelsa, e Paolo Milardi, Vice Presidente dello stesso comitato.

«Con Tolleranza Zero proponiamo uno scudo legale vero per chi indossa la divisa, l'archiviazione rapida dei procedimenti infondati, il carcere senza scorciatoie per i recidivi e una legittima difesa che non trasformi la vittima in imputato. Invitiamo tutti i cittadini di Montelupo e dell'Empolese a venire a firmare sabato mattina», proseguono.

«Siamo in campo per costruire un futuro diverso, insieme a chi crede che la legalità non sia un optional», concludono Cuscito, Porciani e Milardi.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate