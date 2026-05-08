Soci, a settembre riaprirà l'asilo nido dove morì il piccolo Leo

“L’asilo nido di Soci riaprirà a settembre, compatibilmente con le determinazioni dell’Autorità giudiziaria in merito al dissequestro della struttura. I lavori necessari richiesti dalla Usl e legati alla richiesta di dissequestro e quelli straordinari e necessari sulla pavimentazione, verranno fatti tutti adesso in un’unica soluzione, onde evitare una nuova chiusura al rientro dalle vacanze e per non dare ulteriori disagi alle famiglie”, con queste parole, il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli annuncia pubblicamente, dopo averlo fatto con una lettera alle famiglie, la riapertura dell’immobile a settembre, sempre se questo sarà concesso dalle autorità giudiziarie competenti.

“I lavori presso la struttura sono stati avviati e stanno proseguendo secondo quanto previsto, sulla base delle indicazioni tecniche trasmesse dagli enti competenti. A seguito delle prime lavorazioni, l’amministrazione ha effettuato una valutazione complessiva, decidendo di realizzare fin da subito tutti gli interventi necessari, sia quelli più immediati sia quelli più complessi. Tra questi rientra anche il rifacimento della intera pavimentazione, intervento particolarmente rilevante che, se programmato nei mesi estivi, comporterebbe tempi di esecuzione tali da non consentire la riapertura del servizio nel mese di settembre. Per non impattare ancora di più sulle famiglie e per dare continuità al servizio una volta riaperto, abbiamo deciso di realizzare questi due blocchi in un’unica soluzione. In sostegno alle famiglie arrivano però due progetti importanti: centri estivi tutti i giorni e dedicati ai bambini più grandi del nido, ovvero coloro che a settembre andranno all’infanzia e bonus alle famiglie per baby sitter”, spiega nel dettaglio Vagnoli.

I lavori straordinari alla pavimentazione necessitano di due mesi. Questo ha portato gli amministratori a prendere questa decisione, definita dal primo cittadino “di buon senso”, per non dover gravare successivamente e di nuovo sulla continuità del servizio.

Questa scelta è stata assunta, dunque, per garantire una riapertura del servizio stabile e definitiva, una volta avuto il consenso delle autorità competenti (quindi Usl e Procura), evitando una riapertura parziale che rischia di comportare una successiva nuova chiusura per completare le lavorazioni più impegnative.

Con questa modalità l’amministrazione assicura: “Sarà possibile completare tutte le lavorazioni in un’unica fase e riaprire il nido in condizioni pienamente sicure e senza ulteriori interruzioni”. Per il mese di luglio, però, il comune ha organizzato un servizio estivo rivolto ai bambini “grandi” (futuri frequentanti della scuola dell’infanzia), che si svolgerà presso la scuola dell’infanzia Mencarelli di Bibbiena, con orario 8:00–16:00. A questo si aggiunge il bonus di aiuto: nelle prossime settimane, infatti, verrà riaperto il bando per l’erogazione dei contributi a sostegno delle famiglie, per il rimborso delle spese sostenute nei mesi di sospensione del servizio.

Fonte: Ufficio stampa

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