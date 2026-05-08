Tavolo delle cittadinanze a Empoli, c’è ancora tempo per presentare la domanda

Il Comune di Empoli è partner italiano insieme a COSPE (Cooperazione per lo sviluppo nei Paesi emergenti) del nuovo progetto europeo EMV-LII dedicato all’integrazione e all’inclusione delle persone migranti, co-finanziato dall’Unione Europea con fondo AMIF. Il progetto mira a favorire l’integrazione locale delle persone con background migratorio, aumentando la loro partecipazione attiva all’interno della comunità e del territorio.

Ad aprile 2026 è stato pubblicato l’avviso (https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-l-individuazione-dei-membri-del-Consiglio-degli-Stranieri-Tavolo-delle-cittadinanze) per individuare i 9 membri del Tavolo delle Cittadinanze, un organismo di riferimento per attività di informazione, aggregazione e confronto sulle tematiche legate alla presenza di persone con background migratorio nel Comune di Empoli.

La nascita del Tavolo ha l’obiettivo di favorire partecipazione attiva, dialogo e confronto tra culture diverse, con l’intento di prevenire fenomeni di violenza, xenofobia, razzismo e prevaricazione.

Il progetto punta inoltre a garantire l’ascolto delle diverse componenti della comunità, rafforzando il dialogo tra amministrazione comunale e cittadini migranti, con le loro storie e culture. La partecipazione al bando è aperta fino al 14 maggio 2026.

Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti, firmata e datata, allegando una lettera motivazionale e un curriculum vitae che evidenzi competenze ed esperienze in materia di partecipazione e cittadinanza attiva.

L’istanza deve essere inviata al Comune di Empoli tramite PEC all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it con oggetto “Avviso pubblico per l’individuazione dei membri del Tavolo delle cittadinanze”, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in via Giuseppe del Papa 41, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.

CHE COSA FA IL TAVOLO DELLE CITTADINANZE – Raccoglie opinioni dei cittadini con background migratorio, esprime pareri su iniziative istituzionali che li riguardano, promuove dibattiti e incontri tra cittadini, associazioni e istituzioni, e supporta la piattaforma www.empolipartecipa.it.

INSEDIAMENTO E DURATA – Il Tavolo resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. Dopo il rinnovo del Consiglio comunale viene nominato un nuovo organismo. La prima riunione è convocata entro 30 giorni dalla nomina dal presidente del Consiglio comunale.

IL REGOLAMENTO – Il regolamento del Tavolo delle Cittadinanze è stato approvato il 17 febbraio 2026 e sostituisce il precedente Consiglio degli Stranieri del 2004. È stato elaborato attraverso un percorso di co-progettazione con associazioni del territorio attive sui temi migratori

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa