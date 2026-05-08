Teloni Valiani dona la copertura del gazebo alla scuola dell’infanzia di Ponte a Egola

La Società Teloni Valiani srl del Gruppo Valiani ha realizzato e donato il telo di copertura del gazebo esterno della scuola dell’infanzia di Ponte a Egola. Infatti la Teloni Valiani srl, grazie a personale sempre più specializzato e professionalizzato, si sta specializzando nella realizzazione di gazebo, tende da sole, pergole bioclimatiche, coperture per piscine. A questo proposito ha aperto da circa un anno uno showroom in viale Marconi a San Miniato Basso, in cui è possibile scoprire ed avere tutta la consulenza necessaria per l’outdoor.

Per essere sempre più un punto di riferimento del territorio samminiatese, l’azienda ha voluto stringere un “sodalizio” con la scuola ponteaegolese e consentire ai numerosi bambini che la frequentano di poter usufruire di uno spazio esterno confortevole, in cui svolgere le loro attività educative e didattiche.

Giovedì 7 maggio alle ore 10:30 c’è stata l’inaugurazione del telo di copertura del gazebo alla presenza della dirigente scolastica dell’istituto Buonarroti, dott.ssa Graziella Costanzo, del Sindaco Simone Giglioni e dell’Assessore alla Scuola Matteo Squicciarini, di Vanessa Valiani in rappresentanza del Gruppo Valiani e di Luca Maltinti, Responsabile dello spazio espositivo Outdoor di San Miniato Basso.

Evidenti sono stati gli apprezzamenti espressi dall’istituto scolastico e dall’amministrazione comunale, poiché l’intervento rappresenta un valore aggiunto importante per la scuola, ma altrettanto orgogliose sono state le parole espresse da Valiani perché con la scelta di ampliare i propri servizi il Gruppo Valiani sta sempre più diventando un punto di riferimento del Comprensorio del Cuoio.

La Direzione Aziendale ha sempre avuto l’obiettivo, anche attraverso lo strumento delle sponsorizzazioni, di sostenere progetti ed iniziative del territorio, ma con quello che ha voluto realizzare, grazie anche ai preziosi stimoli delle insegnanti e della coordinatrice della scuola Sabrina Biasci, l’azienda si va sempre più connotando come un importante punto di riferimento della comunità

Fonte: Ufficio Stampa