Ogni giorno 17.500 persone si rivolgono alle associazioni di Empoli, Valdarno e Valdelsa

Circa 17.500 persone si rivolgono ogni giorno alle associazioni del Terzo settore dell' Empolese, del Valdarno e della Valdelsa: a famiglie, anziani, giovani, studenti, donne, persone con disabilità o in difficoltà economiche. Un terzo delle realtà opera nel settore “cultura, sport ricreazione”, 2 su 10 in sanità.

E' il quadro che emerge dallo studio condotto da Andrea Salvini, professore di Sociologia generale al Dipartimento di Scienze Politiche dell' Università di Pisa, che verrà presentato durante l'iniziativa “Lo Stato di salute del terzo settore nel territorio Empolese - Valdarno – Valdelsa”, in programma venerdì 15 maggio alle ore 17.15 alla Sezione soci Coop Centro*Empoli in via Raffaello Sanzio 199, organizzata dalla Delegazione Cesvot di Empoli.

Dopo il caffè di benvenuto a cura della Cooperativa SOS Luna porteranno i loro saluti Maria Rita Cestari, presidente Delegazione Cesvot di Empoli, Alessio Mantellassi sindaco Comune di Empoli, e un rappresentante della Regione Toscana. Salvini illustrerà la Fotografia del terzo settore nella Delegazione Cesvot di Empoli”, poi seguirà una tavola rotonda, coordinata da Marco Mainardi giornalista di clebs.it, con Claudia Firenze portavoce Forum del terzo Settore della Toscana, Tania Cinelli coordinatrice progetto “DesTEENazione” Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Silvia Baragatti presidente Associazione A-Maati, Francesco Pagliai governatore Misericordia di Empoli, David Spalletti vicepresidente Arci Valdarno inferiore

Le conclusioni saranno affidate alla presidente della Delegazione Maria Rita Cestari e al sindaco Alessio Mantellassi.

“Per il futuro la maggior parte delle associazioni pensa di potenziare i servizi e le attività già esistenti (59%), l’8,2% progetta di realizzare iniziative di animazione territoriale per la promozione del benessere della comunità, l’11,9% di organizzare attività innovative, e altrettanti di realizzare progetti con le scuole per sensibilizzare al volontariato” afferma Maria Rita Cestari. “E Cesvot è un alleato prezioso: la metà delle associazioni (48,7%) ha partecipato nel 2024 ad attività di formazione organizzate da Cesvot, e tra chi conosce Cesvot “molto bene”, ben l’84,3% ha usufruito di almeno un servizio offerto dal Centro di servizi” afferma Maria Rita Cestari.

Per informazioni: 0571 530165 - area.centro@cesvot.it

Fonte: Cesvot - Ufficio stampa

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