Da Roffia alle stelle: il 15enne Tommaso Lavecchia diventa alfiere della Repubblica

A soli 15 anni è alfiere della Repubblica. È stato ricevuto e premiato dal presidente Sergio Mattarella. Visibilmente emozionato, è andato fino a Roma per un traguardo che, alla sua età, è un punto d'onore. Tommaso Lavecchia viene da Roffia, nel comune di San Miniato, ed è uno dei giovani alfieri della Repubblica insigniti in Quirinale nelle ore scorse.

Tommaso Lavecchia ama stelle e galassie e ha coinvolto nella sua passione per l'astronomia i compagni con un opuscoletto da lui redatto. Astronomo 'in erba', passa il tempo a osservare il cielo e a sognare un futuro luminoso, è proprio il caso di dirlo.

Il titolo di alfiere è arrivato "per l'entusiasmo con cui condivide la passione per l'astronomia, trasformando lo studio di stelle, pianeti e galassie in un'esperienza stimolante per i suoi coetanei. Un coinvolgimento che assume un importante valore educativo". Il ragazzo di Roffia infatti "ha mostrato sin da bambino interesse per lo studio di stelle, pianeti e galassie partecipando a mostre ed eventi scientifici". Di recente ha esposto alcuni scatti della Luna, confrontandoli con le immagini riprodotte da Ludovico Cardi (detto il Cigoli) e da Galileo Galilei: "Ha accompagnato il suo lavoro con un opuscolo informativo distribuito gratuitamente ai compagni di classe, dimostrando curiosità, rigore scientifico e tanta voglia di diffondere e condividere le conoscenze".

Una grande soddisfazione per il giovane, ma anche per i genitori. Papà Andrea Lavecchia ha scritto su Facebook: "Vedere tuo figlio che, da una piccola passione cresciuta giorno dopo giorno, riceve l’onorificenza di Alfiere della Repubblica, ti riempie il cuore di una gioia difficile da spiegare. A Tommaso diciamo solo una cosa: non smettere mai di sognare e di esplorare. Nessuno ha il diritto di fermare un sogno".

"Il nostro concittadino Tommaso Lavecchia, ha ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’onorificenza di Alfiere della Repubblica per l’entusiasmo con cui condivide la passione per l’astronomia, trasformando lo studio di stelle, pianeti e galassie in un’esperienza stimolante per i suoi coetanei. Un coinvolgimento che assume un importante valore educativo. Complimenti Tommaso, ti aspettiamo in Palazzo Comunale per festeggiare insieme questo importante riconoscimento" ha scritto il sindaco sanminiatese Simone Giglioli.

Di seguito riproponiamo l'intervista che Radio Lady ha fatto qualche giorno fa a Lavecchia.



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