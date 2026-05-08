Torna la Festa del Baccello: il 9 e 10 maggio due giornate di gusto e tradizione a San Quirico in Collina

La primavera a San Quirico in Collina si accende di gusto con la Festa del Baccello 2026, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio: due giornate dedicate a uno dei sapori più amati della tradizione toscana, tra cucina tipica, musica dal vivo, passeggiate, mercatini e momenti di svago per tutte le età.

Organizzata al centro del paese la manifestazione è un appuntamento che celebra il territorio e i suoi prodotti più autentici, con un programma pensato per unire convivialità, tradizione e divertimento. Protagonista assoluto sarà naturalmente il baccello, simbolo della stagione primaverile e ingrediente semplice ma profondamente legato alla cultura contadina locale.

Per tutta la durata della festa sarà possibile gustare specialità della cucina toscana presso gli stand gastronomici, aperti a pranzo e a cena, dove il baccello sarà affiancato da tanti altri sapori del territorio. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale, appuntamenti all'aria aperta e attività per grandi e piccoli.

Il programma

Sabato 9 maggio la festa si apre con l'apertura del campo sportivo e degli stand gastronomici, seguita dalla musica live del duo "Magical Mystery Duo" e da una cena tipica con specialità locali. La serata proseguirà con il tradizionale Baccello Night, accompagnato dal DJ set di Eurotunz e Roi da Witte.

Domenica 10 maggio la giornata inizierà con i mercatini artigianali e il tour in e-bike organizzato da Toscana by Bike, seguito da una passeggiata guidata alla scoperta del territorio. A pranzo tornano le specialità locali, mentre nel pomeriggio spazio all'intrattenimento per bambini, spettacoli di magia, giochi senza frontiere e nuova musica dal vivo. La manifestazione si concluderà in serata con la cena tipica

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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