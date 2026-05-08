Turisti bloccati sulle Torri di Monzone, soccorsi in elicottero in Lunigiana

Intervento di soccorso in montagna nella mattinata di oggi, 8 maggio 2026, sulle Torri di Monzone, nel territorio comunale di Fivizzano, in Lunigiana, dove tre turisti sono rimasti bloccati durante un’arrampicata in parete.

Per le operazioni è stato attivato un importante dispositivo di emergenza coordinato dai vigili del fuoco, intervenuti con l’elicottero Drago proveniente da Genova, personale Speleo Alpino Fluviale (Saf) e operatori piloti di droni per le attività di ricognizione e supporto.

L’elicottero ha provveduto a calare con il verricello i soccorritori direttamente nell’area interessata, così da verificare le condizioni dei tre escursionisti e valutare la modalità più sicura per il recupero dall’alto.

Le operazioni di evacuazione risultano ancora in corso e si stanno svolgendo in collaborazione con il Soccorso Alpino. Sul posto è presente anche l’elisoccorso Pegaso del 118, pronto a intervenire in caso di necessità sanitaria.

Secondo quanto riferito, i tre turisti sono in attesa di essere recuperati "con la più adatta modalità possibile"

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