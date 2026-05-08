Valentino si gode l'Use: "Un piacere veder giocare così"

Da quattro stagioni alla guida dell’Use Computer Gross, coach Luca Valentino si gode il secondo passaggio del turno dei tre playoff che finora ha disputato su questa panchina. Una bella soddisfazione personale, un traguardo tagliato dopo il 2-0 con Porto Recanati, un successo che vuol condividere con chi lavora giornalmente con lui. “Per me anzitutto è un piacere veder giocare così la squadra – attacca – con questo tipo di convinzione e di personalità. Poi un grazie a chi mi permette di lavorare in queste condizioni, al mio staff. Renato Quartuccio e Tommaso Cappa che sono gli assistenti, Diego Alpi che cura la parte fisica, tutta l’infermeria che è preziosa nel suo lavoro. Con Porto Recanati abbiamo giocato due ottime partite. La fame, la voglia di vincere e di giocare insieme che hanno dimostrato è stata bellissima. Abbiamo messo in campo tutta la rabbia di un’annata che ha visto parecchie difficoltà e che per questo ci ha impedito di esprimerci al meglio. Dopo la partita di Arezzo abbiamo giocato senza pressione ma con la voglia di dimostrare tutto il nostro valore. Sono orgoglioso e felice di aver giocato una partita così davanti ad un pubblico fantastico”. Ora Cecina, prossimo avversario nel quarto di finale. “Anzitutto diciamo che arrivare a questo traguardo era all’inizio inaspettato – prosegue – anche per il livello tecnico del nostro girone. Questo primo turno playoff, se mai ce n’era bisogno, ha dimostrato quanto fosse difficile e di livello tecnico alto. Non a caso, a parte Genova e Casale, la lotta è stata serrata fino all’ultima giornata. Con Cecina abbiamo vinto all’andata e perso al ritorno, è un gruppo molto esperto e tattico che durante la stagione regolare ha dimostrato tutto il suo valore. Ma noi, con questo atteggiamento, non temiamo nessuno. Siamo contenti di andare avanti e la voglia di farlo è tanta”.

A breve la Fip dovrebbe ufficializzare le date della serie nella quale Cecina avrà il vantaggio del fattore campo nell’eventuale bella.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa