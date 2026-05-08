Vinci aderisce alla Settimana della celiachia: menu senza glutine nelle mense scolastiche

L'amministrazione comunale di Vinci ha deciso di aderire anche per il 2026 alla Settimana della celiachia, prevista dal 9 al 17 maggio, promossa dall'Associazione Italiana Celiachia per sensibilizzare sulla celiachia e la dieta senza glutine, con l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sul tema.

In occasione della Settimana nazionale della celiachia l'associazione invita infatti le mense scolastiche ad aderire all'evento "Tutti a tavola, tutti insieme", che prevede di servire in mensa un menù senza glutine per tutti i bambini.

In collaborazione con la Cir Food, ditta che svolge per il Comune di Vinci il servizio di refezione scolastica, il prossimo lunedì 11 maggio 2026 è stata individuata come data di adesione al progetto, poiché proprio in quella data era già previsto nel menù il pasto senza glutine, che quindi sarà così composto: riso al pomodoro, filetti di merluzzo dorati (con farina di mais), fagiolini al pomodoro, gallette di mais e banana.

L'Associazione Italiana Celiachia ha predisposto del materiale per promuovere l'iniziativa, con schede gioco, da distribuire agli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa