A Monterappoli aprono l’Urp di prossimità e il Punto Prestito bibliotecario

Taglio del nastro questa mattina (sabato 9 maggio 2026) a Monterappoli per l’attivazione di due servizi molto importanti per la comunità: l’apertura del secondo Urp di prossimità (il primo è all’EcoPark di Ponte a Elsa, via Dino Caponi) che rientra nel Piano Frazioni e Quartieri e il Punto Prestito Bibliotecario di frazione.

Entrambi i servizi saranno attivi al pubblico da lunedì 18 maggio 2026.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco del Comune di Empoli Alessio Mantellassi, il dirigente del Commissariato di Empoli Pietro Scaramella, l'assessora all'Urp Diffuso Valentina Torrini, l'assessore ai Lavori Pubblici e al Piano Frazioni e Quartieri Simone Falorni, l’assessore alla Cultura Matteo Bensi, una rappresentanza dell'associazione Il Torrino che ha in gestione l'immobile di via Salaiola 293, i presidenti della Casa del Popolo di Monterappoli Luigi Pagnini e del Circolo Arci Michele Noto, il parroco di Monterappoli don Servais Oyetunde, tante cittadine e cittadini, consigliere e consiglieri.

Una sala ben attrezzata nei locali della ex scuola materna nella quale il personale comunale sarà a disposizione della cittadinanza. Lì trovano spazio anche altri servizi importanti come l'ambulatorio solidale aperto una volta alla settimana, le attività ricreative per i bambini, la spesa solidale per famiglie indigenti in collaborazione con Re.So., con la raccolta fondi autofinanziata dall'associazione Il Torrino durante le serate di intrattenimento organizzate.

La sede è pienamente accessibile anche alle persone con disabilità motoria grazie a una rampa che permette l'ingresso all'immobile.

“Abbiamo elaborato un Piano Frazioni e Quartieri per dare gambe agli investimenti fuori dalle grandi opere e stiamo rispettando la programmazione con investimenti importanti” – ha dichiarato il sindaco –. “A Monterappoli ci inseriamo all'interno di un contesto già avviato come quello dell'associazione Il Torrino e diamo vita a un vero e proprio presidio di comunità che affianca servizi sanitari, servizi demografici, servizi culturali. Anche i luoghi più distanti dal centro città devono mantenere un alto livello di servizi al cittadino e questa amministrazione continuerà a lavorare in questo senso. L'esempio dell'EcoPark, con apprezzamento diffuso e buoni numeri di affluenza, dimostra che questo approccio è valido e che la rete di servizi estesa sul territorio funziona”.

LE DICHIARAZIONI

“In un'epoca in cui si accentrano i servizi per ridurre la spesa, noi facciamo il contrario e portiamo il Comune a Monterappoli, in una delle frazioni più lontane dal centro di Empoli. Grazie al sindaco per avermi chiesto di lavorare al progetto dell'Urp di prossimità, che aumenterà la vicinanza, la relazione e la fiducia tra i cittadini, le cittadine e il Comune, a vantaggio soprattutto delle persone più fragili” – ha sottolineato l’assessora Torrini –.

“Il mio impegno si concentra principalmente sul rafforzamento dei servizi comunali decentrati o uffici di prossimità che risultano poi fondamentali per garantire una maggiore equità territoriale, una maggiore riduzione di divario tra centro città e le frazioni” – ha affermato l’assessore Falorni –. “E nonostante il Piano Frazioni e Quartieri sia letto per la maggiore per interventi manutentivi, strutturali, cantieri riguarda anche in sinergia con gli assessori competenti per altre materie come quelle che possono essere i miglioramenti dei servizi appunto portati in frazione. L’Urp Diffuso o di prossimità e il Punto Prestito Bibliotecario ben rappresentano questa sinergia”.

“Le biblioteche pubbliche di Empoli hanno la loro naturale estensione nei punti prestito in frazione” – ha aggiunto l’assessore Bensi –. “Perché la biblioteca è comunità e deve arrivare dappertutto. Uno spazio vivo che abilita cose nuove”.

In chiusura, l’intervento dell’associazione Il Torrino. “Sono anni che cerchiamo di valorizzare il nostro paese e cerchiamo di accorciare le distanze con attività ricreative e sociali, cercando di fare una comunità vivace e accogliente. Per questo ringraziamo l’amministrazione comunale, il sindaco e tutta la sua Giunta per aver dimostrato una grande attenzione alle frazioni di Empoli. Un paese che cerca di difendere i servizi essenziali sul territorio, la posta, la scuola dell’infanzia, la farmacia, un buon negozio di alimentari per essere vicini ai residenti che non sempre possono recarsi a Empoli per le commissioni. Il circolo Arci, le società sportive e l’associazione Il Torrino cercano di portare aggregazione e attività di svago oltre che sostegno alle persone con le loro diverse attività. Da oggi avere un servizio come l’Urp di prossimità vuol dire avere un luogo e un territorio a portata di mano, fruibile e organizzato per soddisfare i bisogni sempre più esigenti di una vita frenetica”.

La cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata dall'Inno di Mameli e dall'Inno alla Gioia suonati da un piccolo gruppo di fiati del Centro Attività Musicali di Empoli, guidato dal maestro Sandro Bagni.

I SERVIZI

All’Urp di prossimità sarà possibile effettuare tutte le pratiche per la cittadinanza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (via Giuseppe del Papa 41) e sarà aperto il lunedì dalle 9 alle 13:

Informazioni su prestazioni, servizi, attività, norme e strutture dell’Amministrazione comunale

Accoglienza e orientamento ai cittadini sui servizi comunali e canali di comunicazione

Carta d'identità elettronica (CIE) per cittadini residenti nel comune

Pagamento di tariffe e tributi comunali tramite Pagobancomat

Autentica di firma

Autentica di firma venditore su passaggio di proprietà di veicoli con certificato cartaceo

Autenticazione di copie

Legalizzazione di fotografie

Autocertificazione

Rilascio di certificati anagrafici

Al Punto Prestito Bibliotecario, curato da personale specializzato, saranno attivi i seguenti servizi il giovedì dalle 16 alle 19: