A Pisa arrestato 20enne per evasione e 30enne in carcere per violazione misure cautelari

Doppio intervento dei carabinieri tra Pisa e la stazione ferroviaria centrale, con l’arresto di un giovane per evasione e l’esecuzione di una custodia cautelare in carcere nei confronti di un secondo uomo già sottoposto a restrizioni.

Nel primo episodio, nella tarda serata, i militari della Stazione di Marina di Pisa hanno arrestato un 20enne straniero nei pressi della stazione di Pisa Centrale, durante un servizio di controllo dello scalo ferroviario finalizzato alla sicurezza dei viaggiatori.

Il giovane è stato notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto. Dagli accertamenti è emerso che si trovava in violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. L’arresto è stato disposto su coordinamento della Procura di Pisa e, dopo la convalida, l’uomo è stato nuovamente collocato ai domiciliari.

In un secondo intervento, i Carabinieri della Stazione di Pisa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30enne straniero, già sottoposto all’obbligo di dimora.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Pisa, rappresenta un aggravamento della misura precedente, resosi necessario a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria e di precedenti reati contro pubblici ufficiali e in materia di armi.

Secondo quanto ricostruito, i controlli sistematici dei militari avrebbero evidenziato comportamenti non conformi alle restrizioni, segnalati tempestivamente all’autorità competente.

L’uomo, completate le formalità di rito, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.