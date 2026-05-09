Un aereo da turismo è precipitato nel primo pomeriggio di oggi nel territorio di Cecina, costringendo a un atterraggio d'emergenza su una strada trafficata e terminando la corsa contro un'auto. L'incidente, avvenuto intorno alle 14, ha coinvolto tre persone in totale, tutte uscite illese.

Secondo quanto appreso, l'aereo era decollato questa mattina dall'Aeroporto di Tassignano con a bordo un uomo e una donna, marito e moglie. Durante il volo, per cause ancora in fase di accertamento, l'aereo avrebbe perso quota improvvisamente costringendo il pilota a un atterraggio di emergenza lungo la Vecchia Aurelia, nei pressi di via dei Parmigiani.

Durante la discesa, il velivolo ha anche urtato alcuni cavi elettrici e ha poi impattato contro un'auto in transito, finendo poi la propria corsa contro un ulivo, che avrebbe parzialmente attutito l'impatto. Il piccolo aereo, un biposto ad ala alta, è andato completamente distrutto nell'impatto.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e personale sanitario. Le due persone a bordo dell'aereo sono state portate all'ospedale di Livorno, mentre il conducente dell'auto, in stato di choc, è stato accompagnato al pronto soccorso di Cecina. che ha prestato assistenza ai coinvolti.

A chiarire ulteriori dettagli è stata la sindaca di Cecina, Lia Burgalassi, che si è recata sul luogo dell'incidente: "È andata bene, per fortuna, anche perché le tre persone coinvolte non sembrano in condizioni preoccupanti. L'aereo non era in fase di atterraggio né di decollo, ma stava semplicemente sorvolando la zona quando ha perso quota improvvisamente. Ha tranciato i cavi elettrici ed è finito su un ulivo, che probabilmente ha attutito la caduta, per poi terminare la corsa sulla strada".

La sindaca ha inoltre precisato che il velivolo non era diretto né proveniva dall'aviosuperficie locale e che sono attesi i rilievi dell'ENAC per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto. La strada resta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici.

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