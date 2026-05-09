Allerta meteo di codice giallo domenica nell'Empolese Valdelsa

L'allerta riguarda il rischio di temporali forti e il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore
Allerta meteo di codice giallo per la giornata di domenica 10 maggio 2026 in tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa. L’avviso riguarda il rischio di temporali forti e il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, secondo quanto comunicato dalla Protezione civile.
L’allerta interessa l’intero territorio per tutta la giornata, con possibili criticità legate a precipitazioni intense e fenomeni temporaleschi localmente forti.
Come indicato dalle autorità, è possibile consultare gli aggiornamenti meteo attraverso il sito del Centro Funzionale Regionale: https://www.cfr.toscana.it/index.php.
In caso di necessità, resta attivo il numero per informazioni e segnalazioni: 3356685863.
<< Indietro