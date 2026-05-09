Ambulante abusivo, ma con il Pos: multa da 5mila euro

Cronaca Forte dei Marmi
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Vendeva merce abusivamente lungo la costa versiliese ma disponeva anche di un dispositivo Pos

Vendeva merce abusivamente lungo la costa versiliese ma disponeva anche di un dispositivo Pos per i pagamenti elettronici. È quanto scoperto dalla polizia locale di Forte dei Marmi durante un controllo sul territorio.

Gli agenti hanno fermato un 27enne originario del Pakistan in viale Franceschi mentre rientrava dal mare con sciarpe, borse e bigiotteria destinate alla vendita ambulante senza le necessarie autorizzazioni.

Secondo quanto emerso, il giovane aveva con sé anche un dispositivo mobile con Sim integrata, predisposto per accettare pagamenti elettronici tramite carte e bancomat.

Il 27enne, regolarmente presente in Italia e con permesso di soggiorno valido, è stato identificato e sanzionato ai sensi della normativa regionale sul commercio con una multa da 5.000 euro.

La polizia locale ha inoltre disposto il sequestro amministrativo della merce e degli strumenti utilizzati per l’attività abusiva, compreso il dispositivo elettronico collegato a una carta prepagata con iban per la ricezione dei pagamenti digitali

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