Alla Biblioteca Leonardiana la presentazione della sonda stratosferica 'Leonardo I°'

Alla Biblioteca Leonardiana di Vinci, sabato 16 maggio 2026 alle ore 10.30, si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione della sonda stratosferica 'Leonardo I°', realizzata dagli studenti delle classi terze dell'Istituto Comprensivo Vinci insieme al gruppo #arivincIQ5LV e alla sezione locale dell'Associazione Radioamatori Italiani.
Durante l'evento verranno illustrate le varie fasi del progetto: progettazione elettronica, lancio, volo stratosferico e recupero della sonda. Saranno inoltre presentati i dati raccolti durante la missione, ottenuti dall’analisi delle telemetrie registrate a bordo.
Il ritrovamento della sonda integra ha permesso di ricostruire l'intero percorso di volo e di effettuare ulteriori analisi sui dati scientifici raccolti.
L'iniziativa è aperta al pubblico.
Fonte: Ufficio stampa
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