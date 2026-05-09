Alla Biblioteca Leonardiana la presentazione della sonda stratosferica 'Leonardo I°'

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Foto Associazione Radioamatori Italiani (ARI) di Vinci

Alla Biblioteca Leonardiana di Vinci, sabato 16 maggio 2026 alle ore 10.30, si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione della sonda stratosferica 'Leonardo I°', realizzata dagli studenti delle classi terze dell'Istituto Comprensivo Vinci insieme al gruppo #arivincIQ5LV e alla sezione locale dell'Associazione Radioamatori Italiani.

Durante l'evento verranno illustrate le varie fasi del progetto: progettazione elettronica, lancio, volo stratosferico e recupero della sonda. Saranno inoltre presentati i dati raccolti durante la missione, ottenuti dall’analisi delle telemetrie registrate a bordo.

Il ritrovamento della sonda integra ha permesso di ricostruire l'intero percorso di volo e di effettuare ulteriori analisi sui dati scientifici raccolti.

L'iniziativa è aperta al pubblico.

Fonte: Ufficio stampa

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