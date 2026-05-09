Buongiorno la ricetta di oggi l'ho assaggiata personalemente. La scorsa settimana sono andata a Caldes de Montbui, vicino a Barcellona in Spagna. L'occasione è stato il compleanno di mio suocero che ha festeggiato 80 anni. Il fratello di mio marito con la moglie e i suoi figli vivono là. Così la famiglia si è riunita. Per festeggiarlo siamo andati in un ristorante rustico che risale al XIII secolo che si trova a Polinya "Masia Can Coll", dove si mangiano piatti tipici della tradizione Catalana e le ricette sono state tramandate da generazione in generazione.

In quel frangente non potevo chiedere come faccio sempre di darmi la ricetta dei "Cannelloni Catalani" per questo ho trovato sul blog https://www.cominciamodaqua.com/cannelloni-catalani/ la ricetta. L'unico ingrediente che non c'era nel piatto sono i pomodori, naturalmente non so se i Cannelloni Catalani che ho mangiato con gusto, perchè erano molto buoni, sono quelli descritti in questa ricetta. Le foto le ho scattate io.

Cannelloni catalani

Per 6 persone

Per il ripieno

Olio d’oliva per friggere

1 filetto di petto di pollo senza pelle, tagliato a dadini

200 g di fegato di pollo, a dadini

500 g di carne magra macinata mista

1 cipolla grande, a dadini

1 porro piccolo, affettato

1 spicchio d’aglio, schiacciato

1 foglia di alloro

3 pomodori maturi, sbucciati, privati dei semi e tagliati a cubetti

100 ml di vino da dessert

2 cucchiai di pangrattato

Per i cannelloni (canelones) e la besciamella

24 fogli di pasta

Olio d’oliva per cucinare

50 g di burro, più qualche ricciolo extra

60 g di farina bianca (per tutti gli usi).

500 ml di brodo di pollo

500 ml di latte

1 pizzico di timo macinato

1 cucchiaino di prezzemolo essiccato

1 pizzico di noce moscata grattugiata fresca

100 g di formaggio grattugiato (quello che preferite: grana, emmenthal, ecc.)

Preparazione

Prima di tutto, preparate il ripieno. Scaldate un po’ d’olio d’oliva in una padella larga e profonda, a fuoco alto e fate soffriggere il petto di pollo, il fegato, la carne macinata, la cipolla, il porro, l’aglio e l’alloro fino a quando tutto inizia a prendere colore. Aggiungete i pomodori a cubetti e fate ridurre il liquido. Aggiungete il vino, coprite e fate sobbollire il tutto per 15 minuti a fuoco basso. Togliete la padella dal fuoco e incorporate il pangrattato se il composto sembra troppo liquido. Condite con sale e pepe nero macinato fresco. Ora preparate i cannelloni. Precuocete le sfoglie di pasta in acqua bollente con un filo d’olio d’oliva secondo le istruzioni sulla confezione. Immergete le sfoglie in acqua fredda e stendetele su un canovaccio pulito. Preparate la salsa besciamella: sciogliete il burro in una casseruola a fuoco medio. Una volta sciolto, aggiungetevi la farina e mescolate bene in modo che non ci siano grumi. Unite il brodo e il latte, mescolando continuamente, e portate il tutto a ebollizione. Riducete il fuoco e fate cuocere a fuoco lento per 10 minuti finché la salsa non si addensa. Condite con il timo, il prezzemolo, la noce moscata, sale e pepe. A questo punto potete mettere insieme i vostri cannelloni catalani. Preriscaldate il forno a 180°C. Mettete 1 cucchiaio e mezzo di ripieno su ogni foglio di pasta. Arrotolate le sfoglie attorno al ripieno e trasferitele in una pirofila imburrata. Potete scegliere di usare una pirofila grande, oppure quelle monoporzioni, con cui potrete andare direttamente in tavola. Coprite i cannelloni con la besciamella e cospargete di formaggio. Distribuite qualche ciuffetto di burro sulla superficie e infornate per circa 15 minuti o fino a doratura.

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Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

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