Da Firenze a Siena, da Prato a Montespertoli, passando per Pistoia e Arezzo: una settimana di degustazioni, musica e incontri per (ri)portare il Chianti tra gli appassionati. Si è conclusa con un buon successo di pubblico la seconda edizione della Chianti Lovers Week, la manifestazione promossa dal Consorzio Vino Chianti in piazze, enoteche e spazi culturali della Toscana.

La sette giorni si è aperta il 3 maggio a Montespertoli, in piazza del Popolo, con un pomeriggio tra degustazioni con i viticoltori del territorio, organizzato da I Viticoltori di Montespertoli, affiancato da una masterclass guidata da Leonardo Romanelli dedicata alla mappa dei vigneti e da un momento conviviale finale.

A Firenze, alle Serre Torrigiani, è andato in scena “Un giovedì da leoni”, promosso dal Consorzio Chianti Colli Fiorentini, tra degustazioni e musica dal vivo con la Chianti Mood Big Band. Sempre nel capoluogo, al Conventino Fuori le Mura, è stato il Consorzio Chianti Rufina a curare un pomeriggio con banchi di assaggio, dj set e momenti di approfondimento dedicati al vino.

A Pistoia, nelle sale del Ristorante Rosso Veneziano Bistrot, cena con degustazione di vini in abbinamento a un percorso gastronomico, organizzata sempre in collaborazione con l’Azienda Agricola Ludus, che a Prato si è occupata anche dell’aperitivo ospitato da Bottega Prato. Sempre nella città laniera, al Circo della Luna, si è svolta una serata dedicata alla pizza d’autore di Riccardo Ranfagni, accompagnata dai vini dell’azienda e da una proposta gastronomica costruita insieme ai partner dell’evento.

Siena ha ospitato, con il coordinamento del Consorzio Chianti Colli Senesi, un press tour rivolto agli operatori del settore tra visite in cantina e momenti di approfondimento, affiancato da un appuntamento aperto al pubblico all’Azienda San Gregorio con degustazioni dedicate alle produzioni locali. E Arezzo ha vissuto la “Chianti Arezzo Art Experience”, realizzata con il coinvolgimento dell’Associazione Strade del Vino - Terre di Arezzo, ha unito vino, arte e cultura attraverso degustazioni, visite al Museo della Fraternita dei Laici e percorsi guidati tra le sale storiche insieme ai produttori del territorio.

“La Chianti Lovers Week è nata come un progetto per raccontare il nostro vino in modo diffuso e accessibile a tutti. L’obiettivo era e resta quello di far vivere il Chianti come esperienza, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e diversificato, cosa che è avvenuta anche quest’anno”, dice Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti. “La scelta di dare continuità all’Anteprima di febbraio, uscendo però dalla dimensione di un unico evento indoor e aprendoci sempre di più alle sottozone e alle realtà locali, si è insomma dimostrata vincente e come Consorzio ne siamo particolarmente felici”.

Fonte: Consorzio Vino Chianti - Ufficio Stampa

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