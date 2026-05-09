Ecodays 2026, il weekend a Pontedera tra Bikedays, Carboot e la mostra 'Persone che cambiano il mondo'

Grande interesse e partecipazione agli eventi degli Ecodays 2026, il festival sulla sostenibilità in tutte le sue declinazioni organizzato da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Fino a domenica 17 Maggio sono in calendario a Pontedera, Cascina e Ponsacco decine di iniziative gratuite di informazione e approfondimento, aperte alle scuole e a tutti i cittadini interessati.

E proprio in occasione del convegno internazionale sull’Economia circolare in Europa che si è svolto nell’auditorium della Fondazione Piaggio, è emersa una riflessione sulle potenzialità del territorio della Valdera e del Polo industriale di Gello rispetto allo sviluppo di modelli avanzati di economia circolare e di simbiosi industriale. I materiali cosiddetti ‘circolari’, dopo l’utilizzo, invece di essere smaltiti vengono reimmessi nel ciclo produttivo, contribuendo così alla riduzione dei rifiuti e del consumo di risorse vergini. L’area di Pontedera, per la presenza di imprese attive nel recupero di materia, nel trattamento dei rifiuti e nella valorizzazione energetica, presenta caratteristiche che potrebbero favorire nel tempo la costruzione di un vero e proprio Circular Hub orientato alla progressiva riduzione dei flussi residuali destinati alla discarica e alla contestuale ottimizzazione delle risorse. In questa prospettiva si collocano anche i confronti e le interlocuzioni in corso fra alcuni operatori del territorio, finalizzati a promuovere forme di collaborazione ispirate ai principi della circolarità.

Passando agli altri eventi degli Ecodays 2026, successo per Bikedays by Ecodays, uno degli eventi più apprezzati della manifestazione che si è svolto oggi a Pontedera in piazza Martiri della Libertà, a cura di G.S. Galimberti e de La Borra Bike ASD: centinaia di bambini hanno scoperto come si guida una mountain bike pedalando lungo un percorso speciale, affiancati dai maestri della Randonnée della Valdera.

Ottima partecipazione anche a Carboot, il mercatino svuota-cantine basato sullo scambio di oggetti usati esposti nel bagagliaio delle auto dei vecchi proprietari. Il Carboot di oggi si è svolto in collaborazione con l’Aism, a cui è stato devoluto il ricavato delle postazioni auto.

A causa delle previsioni del tempo che annunciano pioggia, ci sono alcune variazioni per gli eventi in calendario per domani, domenica 10 Maggio: il Carboot è stato annullato mentre la Randonnée della Valdera è stata rinviata al 7 Giugno.

Si svolgeranno invece regolarmente gli altri due appuntamenti di domani: l’incontro pubblico Rifiuti e Salute, in programma alle 11.30, a Pontedera, nello Spazio civico 35

(accanto al Comune), con Raffaello Cossu, dell’Università degli Studi di Padova e Margherita Ferrante dell’Università degli studi di Catania, e lo spettacolo “La riunificazione delle due Coree – una metafora sull’amore”, messo in scena al Teatro Odeon di Ponsacco alle 17 dalla Compagnia dei Beati Pellegrini. Si tratta di una serie di quadri narrativi indipendenti che compone un mosaico dell’amore contemporaneo, un affresco disilluso ma autentico in cui ciascuno può riconoscere qualcosa di sé. Gli interpreti sono: Ludovica Castellani, Luisa Chiasserini, Raffaello Cossu, Francesca Favaro, Enrico Previato, Andrea Rigatti, Dora Rossini, Fabio Tagliacollo. Acting coach: Marianna Cossu; Musica in scena: Andrea Rigatti; Trucco: Chiara Ieranò; Luci: Riccardo Martina.

Resta a Pontedera fino a domenica 17 Maggio la mostra fotografica “Persone che cambiano il mondo”, un percorso a cielo aperto allestito in piazza Cavour, piazza Curtatone, piazza Martiri della Libertà e davanti al Teatro Era che racconta, attraverso 15 immagini di grande impatto e suggestione, le storie di persone che mettono in atto azioni concrete per fronteggiare il cambiamento climatico nei cinque continenti.

Ricordiamo infine che è stata anticipata a martedì 12 Maggio la premiazione del concorso letterario Ecofor Libri: l’evento si terrà sempre nella Biblioteca Gronchi di Pontedera con inizio alle 18.30 e saranno presenti i vincitori delle due categorie: Tommaso Giagni con “La fabbrica e i ciliegi” nella categoria ‘narrativa adulti’ e Claudia Fachinetti e Roberto Donovaro con “Operazioni abissi” per la categoria ‘narrativa per ragazzi’.

ECODAYS 2026 - PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Domenica 10 maggio

Ore 11:30 – Spazio Civico 35 Piazza Cavour PONTEDERA

Incontro pubblico RIFIUTI E SALUTE Criteri di gestione, tecnologie e impatti

CIRS Comitato Interdisciplinare Rifiuti e Salute Raffaello Cossu, DICEA, Università degli Studi

di Padova, Margherita Ferrante Dipartimento G.F. Ingrassia, Sezione Igiene e Sanità pubblica,

Università degli studi di Catania

ore 17:00 – Teatro Odeon PONSACCO

Compagnia Beati pellegrini "La riunificazione delle due Coree" di Joël Pommerat

Lunedi 11 maggio – Teatro Era PONTEDERA

Ore 21:15 Compagnia Terzo Tempo dell’UTEL Pontedera “La riunione” di Adalgisa Vavassori

Martedi 12 maggio – Teatro Odeon PONSACCO

ore 21:15 – Ecoincontro con TELMO PIEVANI

ore 18:30 – Biblioteca Gronchi PONTEDERA Premiazione ECOFOR LIBRI con la presenza

dei vincitori: Tommaso Gianci con “La fabbrica e i ciliegi” nella categoria ‘narrativa adulti’ e

Claudia Fachinetti e Roberto Donovaro con “Operazioni abissi” per la categoria ‘narrativa per

ragazzi’.

Mercoledi 13 maggio – Teatro Era PONTEDERA

ore 9:30 – Ecoincontro con TELMO PIEVANI

Giovedi 14 maggio – Città del Teatro CASCINA

ore 21:15 – Ecoincontro con LUCA MERCALLI

Venerdi 15 maggio –Teatro Era PONTEDERA

ore 9.30 – Ecoincontro con LUCA MERCALLI

Sabato 16 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione NON PIU’

SOLA

Domenica 17 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione

MISERICORDIA PONTEDERA

ore 18:30 – Teatro Era PONTEDERA

Ecoincontro con SERENA GIACOMIN Meteorologa Direttrice Scientifica Italian Climate Network

e MARCO CATTANEO direttore di National Geographic Italia

Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio

Ore 9:00 – 13:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate alle scuole

partecipanti al progetto ECOZOOMER

Sabato 16 maggio

ore 9:00 – 17:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate ai cittadini

(ultimo ingresso ore 15:30)

Domenica 17 maggio

ore 9:00 – 13:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate ai cittadini

Fonte: Ecofor - Ufficio Stampa

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