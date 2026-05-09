Empoli-Carrarese: DASPO per venti ultras carrarini

Cronaca Empoli
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(Stadio Castellani prima della partita Empoli-Carrarese)

I provvedimenti del Questore di Firenze dopo i fatti avvenuti prima della partita dello scorso 28 settembre

Il Questore della provincia di Firenze ha disposto 20 provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi della Carrarese. Le misure prevedono il divieto di accedere agli stadi e agli eventi sportivi: dieci hanno una durata tra i due e i quattro anni, mentre le altre vanno dai cinque ai sette anni.

I provvedimenti arrivano dopo quanto accaduto il 28 settembre 2025 ad Empoli, in occasione della partita di Serie B tra Empoli e Carrarese. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, un gruppo di circa venti ultras carraresi, arrivati nel parcheggio riservato ai tifosi ospiti del Castellani, sarebbe sceso dai mezzi con il volto coperto e con bastoni e sassi.

Il gruppo si sarebbe poi mosso in direzione del centro città, allontanandosi dall'area dello stadio. L'intervento degli agenti impegnati nel servizio di ordine pubblico ha permesso di bloccarli e riportarli nel settore a loro riservato, evitando così possibili scontri o contatti con i tifosi azzurri.

Le indagini successive sono state svolte dalla Digos di Firenze e dal Commissariato di Empoli. Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i filmati della polizia scientifica, gli investigatori sono riusciti a identificare tutti i 20 tifosi coinvolti. Al termine degli accertamenti, la Divisione Anticrimine della Questura ha emesso i Daspo.

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