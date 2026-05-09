Empoli Fencing Club, 7 atleti strappano il pass per i campionati italiani di Riccione

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Dall'11 al 14 maggio, al Play Hall di Riccione, gli atleti rappresenteranno il club empolese ai Campionati Italiani Under 14 di scherma

Dal 11 al 14 maggio, a Riccione presso il Play Hall, si svolgeranno i Campionati Italiani Under 14 di scherma. Un grande risultato per l'Empoli Fencing Club, che porta ben sette atleti qualificati alla fase nazionale.

In pedana per la categoria ragazze ci saranno Mia Giotti, Camilla Santalucia e Ginevra Barbalace. Per i ragazzi Simone Bottiglieri e Samuele Rossi, mentre tra i maschietti gareggerà Alessandro Celentano.

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