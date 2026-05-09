Dal 11 al 14 maggio, a Riccione presso il Play Hall, si svolgeranno i Campionati Italiani Under 14 di scherma. Un grande risultato per l'Empoli Fencing Club, che porta ben sette atleti qualificati alla fase nazionale.

In pedana per la categoria ragazze ci saranno Mia Giotti, Camilla Santalucia e Ginevra Barbalace. Per i ragazzi Simone Bottiglieri e Samuele Rossi, mentre tra i maschietti gareggerà Alessandro Celentano.

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