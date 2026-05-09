Escursionista precipita e muore: tragedia in Garfagnana

Tragedia sul monte Pania, nel territorio comunale di Fabbriche di Vergemoli (Lucca). Nel pomeriggio di oggi una donna ha perso la vita durante un'escursione in Garfagnana, dopo essere precipitata per circa 300 metri lungo un sentiero di montagna.

L'incidente è avvenuto nella zona della Pania Secca, mentre la donna stava percorrendo il sentiero Cai numero 124 insieme al compagno di escursione. Secondo le prime informazioni, la caduta sarebbe avvenuta improvvisamente, senza possibilità di soccorso immediato.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.20 proprio dal compagno, che ha immediatamente contattato il 118. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, le squadre del Soccorso alpino e i carabinieri della stazione di Castelnuovo di Garfagnana.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per la donna non c'è stato nulla da fare. Il compagno di escursione è stato invece recuperato e accompagnato in una zona sicura.