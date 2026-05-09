Funaro alle Misericordie Fiorentine: "Dieci anni di impegno straordinario, la città vi ringrazia"

“Quello fra Firenze e le Misericordie è un legame profondo, parliamo di una realtà che è un presidio fondamentale di solidarietà, assistenza e vicinanza alle persone più fragili”. A dirlo è stata la sindaca di Firenze Sara Funaro intervenendo a "Misericordie Oggi: servire con fedeltà, crescere con coraggio, innovare con visione”, l'evento celebrativo per il decimo compleanno del Coordinamento delle Misericordie dell'Area Fiorentina in corso oggi 10 anni al Teatro Cartiere Carrara.

“I numeri di questi dieci anni raccontano un impegno straordinario – ha proseguito la sindaca – ma soprattutto testimoniano una comunità che sa prendersi cura degli altri con generosità, competenza e spirito di servizio. Durante le fasi più difficili, dalla pandemia alle emergenze quotidiane, le Misericordie hanno dimostrato di essere un punto di riferimento fondamentale per il nostro territorio. Lo hanno fatto anche nell’accoglienza dei profughi ucraini”.

“Questo è il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine, una rete capace di rispondere con tempestività, competenza e umanità ai bisogni della comunità. A tutte le donne e gli uomini che hanno dedicato tempo, energie e umanità – ha concluso la sindaca di Firenze – va il ringraziamento dell’amministrazione comunale e dell’intera città”.

Fonte: Ufficio stampa

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