Furto in abitazione a Pontremoli, arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Pontremoli dopo un furto in abitazione avvenuto nella notte del 6 maggio. Si tratta di un 34enne di origine marocchina residente in Lunigiana e di un 33enne originario della Guinea domiciliato a Carrara.

L’intervento dei militari è scattato in seguito alla richiesta di aiuto del proprietario della casa derubata che, attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, era riuscito a vedere due persone in fuga dopo il colpo.

Le pattuglie dell’Arma hanno individuato inizialmente il 34enne e successivamente il secondo uomo all’interno di un casolare nelle vicinanze. Durante le perquisizioni personali e nel casolare, i carabinieri hanno recuperato cinque borse e un orologio del valore complessivo di circa 8mila euro. Gli oggetti sono stati riconosciuti dal proprietario dell’abitazione come parte della refurtiva sottratta poco prima.

Per entrambi gli arrestati il giudice ha convalidato il fermo disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.

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