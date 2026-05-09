In viaggio per i diritti delle donne, il 10 maggio il vodcast “Mamma Mia” di Chiara Francini

Un racconto intimo, ironico e profondamente contemporaneo sul rapporto tra madri e figli. In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio alle ore 18.30, il Cinema Teatro La Compagnia di Firenze ospita “Mamma Mia”, il nuovo vodcast ideato e condotto da Chiara Francini.

L’iniziativa si inserisce nel percorso “In viaggio per i diritti delle donne” de La Toscana delle Donne, promosso dalla Regione Toscana, e propone un format originale che indaga il maschile contemporaneo attraverso l’unico elemento che accomuna tutti gli uomini: la madre.

Protagonista della serata sarà Chiara Francini, scrittrice, attrice e conduttrice tra le più versatili del panorama italiano, che dialogherà con due ospiti d’eccezione: il conduttore televisivo Carlo Conti e il cantautore vincitore della settima edizione di X Factor Michele Bravi che si sono resi subito disponibili e hanno condiviso l’intento del progetto de La Toscana delle Donne.

In programma due puntate inedite e speciali, pensate per il live, in cui il racconto della madre diventa una chiave per esplorare identità, emozioni e fragilità maschili.

Sono previsti i saluti istituzionali del presidente Eugenio Giani e dell’assessora alla cultura e alle pari opportunità, Cristina Manetti.

👉 Ingresso gratuito su prenotazione:

https://www.eventbrite.it/e/mamma-mia-vodcast-di-chiara-francini-con-carlo-conti-e-michele-bravi-tickets-1988333371639

Fonte: Regione Toscana